Alberto Fernández se defendió y rechazó las acusaciones de Fabiola Yañez: "Es una cosa delirante"

El expresidente volvió a rechazar las acusaciones de violencia de género en su contra por parte de la ex primera dama. Apuntó por las pruebas en el teléfono de Yañez, los peritajes, la convivencia en Olivos y el problema del alcoholismo.

El martes pasado, Fernández se presentó en Comodoro Py para la declaración indagatoria requerida por la Justicia. No habló y presentó un escrito de 200 páginas, en donde hizo un descargo sobre la denuncia de Yañez, donde negó los actos de violencia.

" En mi vida hice algo parecido a eso, quien me conoce sabe. No tengo la menor idea cómo ocurrió. La verdad es que no tiene nada que ver con mi conducta eso", expresó el mandatario.

A su vez, el expresidente volvió a cuestionar a los medios de comunicación por la forma en que se habló de la causa: “Creo que efectivamente le han hecho un daño psicológico enorme (a Yañez). Pero es una cosa delirante pensar que yo le puedo haber pegado y pateado en el piso estando embarazada, es una cosa dantesca. Creo que no ha tomado dimensión de lo que está diciendo”, expresó.

Fabiola Yañez denuncia a Alberto Fernández.jpeg Alberto y Fabiola, un conflicto judicial por violencia de género.

Alberto Fernández contó cómo fue la convivencia con Fabiola Yañez

Por otra parte, Fernández dijo que la convivencia con Yañez en la residencia oficial de Olivos, durante su presidencia, fue “buena, con problemas, con dificultades”, que vinculó con la presunta adicción al alcohol de la ex primera dama. El ex titular del PJ planteó: “Esas dificultades de salud que Fabiola atravesaba, y atraviesa, son problemas que hacen muy difícil la vida para el que acompaña”.

El expresidente dijo que hubo “momentos difíciles” en el primer año de convivencia en Olivos, “siempre producto de lo mismo”, y que hubo un “punto de quiebre” con “la famosa foto de la comida de Olivos”, en relación a la fiesta de cumpleaños de Yañez en la residencia oficial en plena cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus, en 2020.

El extitular del PJ aseguró: “Hubo un momento en que Fabiola desapareció de Olivos, desapareció del radar de la custodia. Yo la llamaba, ella me decía que estaba en la casa de una amiga. Llamaba a la amiga, me decía que no estaba con ella. Y ese día le dije a la custodia, ‘retírense’ y le dije a ella, “no vuelvas a Olivos, ándate a vivir a Puerto Madero, en estas condiciones es imposible”.

El expresidente planteó: “Durante cinco días pidió por mí, lo llamó muchas veces al intendente de Olivos, Daniel Rodríguez, pidiéndole que por favor intercediera ante mí para que ella pudiera volver. Y la verdad es que otra vez está el dilema de lo humano y de lo funcional. Desde lo humano sentía que la estaba dejando en una situación de mucho desamparo y por eso accedí a que volviera”.

La foto en Olivos, eje de la discordia entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

El expresidente, durante la entrevista, dio algunos detalles de los puntos en conflicto que provocaron la disputa con Yañez. “Cuando apareció la famosa foto en el teléfono de María Cantero, que yo nunca la vi hasta que apareció publicada, y ella (Yañez) no sabía decirme de qué día era la foto que tenía María Cantero", contó.

En ese sentido, Fernández reflexionó: “¿Por qué le mandó esto a María Cantero? No hay una amiga de ella que diga que alguna vez Fabiola le habló de este tema. La familia de ella dice que Fabiola nunca le habló de este tema". Al mismo tiempo, señaló: "No hay un médico que haya dicho que alguna vez la atendió. No hay un psicólogo".

“Fabiola dijo que yo le estaba hostigando apenas hizo la denuncia, con el solo dicho de Fabiola, el juez ordenó que allanen mi casa y secuestren mi teléfono. Vinieron a hacer el allanamiento, me secuestraron el teléfono. Yo di las claves para que puedan acceder a mi teléfono. Nunca abrieron mi teléfono, no sacaron una prueba de mi teléfono. Nada hicieron con mi teléfono”, contó el expresidente respecto a la causa.

El teléfono de Yañez y su problema con el alcohol, según Alberto Fernández

En esa línea, habló de la cuestión del teléfono de la ex primera dama, elemento crucial de la causa dado que contenía las supuestas pruebas en su contra. “Fabiola, porque en todos lados lo dijo, decía tener en su teléfono todas las pruebas, todas las fotos, todos los chats. Le dijeron, ¿nos puede mandar el teléfono? No, no se los voy a mandar. ¿Cómo quiere que hagamos? Solo quiero que saquen lo que hablaba en mis chats con Alberto Fernández. Bueno, vamos a pedirle a la Justicia española que haga eso. Y cuando la Justicia española quiso hacerlo, se negó. Tampoco la Justicia española accedió a que entre solo para sacar los chats conmigo", remarcó.

Y agregó: “Me dejaron sin respaldo de todos los WhatsApp que yo tengo. Y el día que quiera abrir WhatsApp con ese teléfono se van a borrar todos los WhatsApp. Todo esto me pasó en esa causa. La gente dice, ¿pero qué tienen que ver los WhatsApp? Es que son prueba fundamental en esta causa".

Luego, apuntó contra el problema de adicción de Yañez: “Ella tiene un problema de alcoholismo que tiene como diferentes etapas, y en una de sus etapas se pone muy violenta, insulta, dice cosas gravísimas y después se pone violenta físicamente. Y lo que yo hacía era esquivar eso, pero no era que yo la estaba agarrando", aseguró Fernández.