Alberto Fernández llegó a Comodoro Py para declarar en el marco de la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez

JULIAN ERCOLINI.jpg El rol del Juez Ercolini, clave en el futuro de la causa por violencia de género. Télam

La investigación está delegada en la fiscalía federal de González, quien imputó al ex presidente y reclamó su citación basado en la prueba recabada en el expediente, como capturas de imágenes que Yañez envió a Cantero y fueron halladas en un peritaje al celular de esta última en el marco de otra causa penal, la de Seguros.

La abogada de Fernández, Silvina Carreira intentó, este lunes inclusivo, apartar al magistrado del caso, en base a un presunto "temor de parcialidad". Sin embargo, en su último intento no tuvo éxito.

Por su parte, la ex primera dama ya declaró por videoconferencia desde Madrid, España, donde vive con Francisco, el hijo de ambos. Además, por los tribunales ya pasaron; la ex secretaria Cantero; el ex intendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez; familiares de la víctima; los médicos que la atendieron en la citada residencia; la esteticista Florencia Aguirre; su ex amiga y ex empleada presidencial Sofía Pacchi y niñeras que cuidaron al niño durante la presidencia de Fernández.

Causa Seguros: Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py y pidió apartar al juez Ercolini

El expresidente Alberto Fernández se presentó este lunes en los tribunales de Retiro para participar de una audiencia ante la Cámara Federal porteña. Esto significó un nuevo intento de la defensa del exmandatario para apartar al juez federal Ercolini del caso.

Fernández arribó poco antes de las 13 al segundo piso de Comodoro Py 2002, sede del tribunal de apelaciones, e ingresó a la audiencia ante el camarista de la Sala II Roberto Boico junto a su abogada Mariana Barbitta. El expresidente resolvió participar del trámite pese a que su presencia no era necesaria y con la de su defensora bastaba.

Fernández dijo al juez que Ercolini busca dejarlo "preso" en esta causa porque "lo detesta" y actúa en "venganza", al reiterar que debe hacerse lugar a la recusación y apartarlo del caso. Tras las declaraciones del expresidente, el juez Boico deberá tomar una decisión en relación a si considera que existe o no "enemistad manifiesta" por parte del magistrado hacia el expresidente.

En cuanto a la causa, Fernández fue indagado el 27 de noviembre pasado en esta investigación y esta semana concluirá la ronda de declaraciones indagatorias.

Tanto al expresidente como al resto de los 44 acusados se les imputa "haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en 'Nación Seguros SA'".

Para ello, "una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora 'Nación Seguros SA'", detalla la imputación.