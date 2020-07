Alberto: "Que la Justicia se utilice para la persecución de opositores es de una gravedad increíble"

En ese sentido señaló este lunes que necesita "que los jueces actúen dignamente, que actúen de acuerdo a lo que la ley manda simplemente, y no de acuerdo a lo del poderoso de turno".

“Quiero que haya jueces dignos, que juzguen de acuerdo al derecho y no se vean sometidos a las presiones ni del poder político ni de los poderes fácticos”, agregó.

En alusión a la reforma judicial aseguró que “hay aspectos que tienen que ver con la justicia federal, en su sentido más amplio, y por el otro lado, cómo funcionan ciertos institutos de la justicia, que vale la pena revisar con un debate más amplio que mandar una ley".

Además comentó: “Quisiera que debatamos otros temas. Cómo funciona la Corte Suprema hoy, cómo se accede".

Por otra parte, se refirió a la reunión que mantendrá con funcionarios de Juntos por el Cambio, luego de que estos le pidieran una audiencia por separado al resto de los bloques de la oposición, y dijo: "Me pidieron un encuentro, no es la primera vez que lo hacemos, lo hicimos varias veces, un encuentro con los bloques opositores y yo les dije que sí, después me pidieron que sea Juntos por el Cambio por un lado y el resto por el otro, y como es otro poder no me quiero complicar, si ellos están de acuerdo que se haga así yo lo hago así, pero es un tema que me excede a mí".