Alberto Fernández confirmó que ya se dialoga con el FMI para reformular el acuerdo con la Argentina

En esta línea dijo que hay que analizar “cómo es la repercusión de los efectos de la guerra en Argentina” pero que “el primer indicio negativo, es el inicio de la inflación”.

“A mí cuando me dicen que la Argentina puede beneficiarse con el aumento de los commodities, la verdad que no me gusta que ganemos porque hay una guerra desatada. Y además es muy difícil desacoplar los precios internacionales de los precios internos. Y allí el problema se complica mucho más. Por lo tanto, cuando llegue el momento, entiendo que el FMI lo propiciará. Hay diálogo permanente, pero el diálogo lo lleva el ministerio de Economía”, sostuvo.

Audiencias y la decisión política

Por otro lado, y en la misma semana donde se llevaron a cabo las audiencias públicas por los incrementos en las tarifas de la energía, el presidente respaldó la decisión de incrementarlas “porque creemos necesario hacerlo”, separándose así de las críticas a los aumentos que ha recibido del kirchnerismo e incluso de algunas intervenciones surgidas en las audiencias que marcan esa política como algo erróneo. Así, el mandatario dijo estar “convencido” de llevar adelante el ajuste tarifario: “vamos en el camino correcto”, sentenció.

Consultado sobre el tema y cómo se había ideado a aplicación de la segmentación, sostuvo que se trata de “una medida muy progresiva porque hace que el que tiene, pague”. Por otro lado, señaló que “los aumentos que estamos hablando son aumentos que se vinculan directamente a cómo evoluciona el salario de la gente. De modo tal que nunca el aumento de las tarifas puede ser más alto que el aumento salarial de las personas. Con lo que tiene un criterio distributivo muy grande, porque es un porcentaje menor al aumento del índice salarial”.

Interrogado si se trataba de una medida acordada con el FMI, Fernández dijo que “esto que estamos haciendo, aunque está escrito en el programa económico no es una imposición del Fondo Monetario. Lo estamos haciendo porque creemos necesario hacerlo. Porque es muy difícil pensar que la economía pueda seguir subsidiando a los más ricos en materia energética, cuando además vemos cómo se ha desatado el conflicto energético con la guerra, y cuando además vemos cómo todos los precios de la energía se han disparado. Así que nosotros estamos muy convencidos que vamos en el camino correcto”.