Contrapunto entre Sietecase y Cristina Pérez por una frase de Alberto

Pérez insistía en que “para mí la frase ‘vine a terminar con los odiadores seriales’ es muy polémica’”. Sietecase le dijo “me parece que te estás quedando con un pedazo” y le pidió leer la frase completa, durante el noticiero de Telefe.

Durante el acto por teleconferencia en el Día de la Independencia, el Presidente sostuvo que “ninguna sociedad concreta su destino en el medio de insultos, divisiones y fundamentalmente teniendo al odio como común denominador. Yo vine aquí a terminar con los odiadores seriales".

Por teleconferencia, lo acompañaron los 24 mandatarios provinciales -cada uno desde sus provincias- y un grupo representativo del empresariado y la CGT, presentes en la residencia de Olivos.

"Vine aquí a abrir los brazos para que todos nos unamos en busca de ese destino común. No vengo a instar un discurso único, sé que hay diversidad y la propicio, de todo tipo, género e ideológica. La celebro, no me afecta, lo que necesito sí es que sea llevada adelante con responsabilidad", aseguró el jefe de Estado en su discurso.

En cuanto a la pandemia, Fernández rescató que, en momentos en que "ponía en jaque" a la región, en el país "todos estuvimos de acuerdo en que había que preservar la vida de la gente, desde Jujuy a Tierra del Fuego, y desde Mendoza a la provincia de Buenas Aires".

"Absolutamente todos entendimos que no había un dilema, que no había disyuntiva, que había que preservar la vida y la salud de la gente", remarcó el Presidente y defendió la medida del aislamiento social para, mientras tanto, poder "mejorar el sistema de salud que estaba muy golpeado, para que ningún argentino se quede sin atención sanitaria".

A su lado estaban, guardado la distancia social como exige el protocolo por el coronavirus, Miguel Acevedo y Carolina Castro, de la UIA; Héctor Daer, de la CGT; Adelmo Gabbi por la Bolsa de Comercio; Eduardo Euernekián, por la Cámara de Comercio y Servicios; Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos; Néstor Szcech, de la Cámara Argentina de la Construcción; y Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural Argentina.