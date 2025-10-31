El Poder Ejecutivo refuerza el presupuesto en salud y destina $35.800 millones a hospitales nacionales







La medida, oficializada por la Decisión Administrativa 29/2025, redistribuye partidas del Tesoro para atender la emergencia en salud pediátrica y en residencias médicas. Los principales beneficiarios serán el Hospital Garrahan y otros centros de alta complejidad.

El Gobierno incrementó el presupuesto en salud.

El Gobierno dispuso una modificación presupuestaria para reforzar los recursos del Ministerio de Salud, con el objetivo de sostener el funcionamiento de los hospitales nacionales y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, especialmente en el área pediátrica.

La medida se formalizó mediante la Decisión Administrativa 29/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

El refuerzo presupuestario se enmarca en la Ley 27.796, que declaró la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en residencias médicas por un año. Esa norma, ratificada por el Congreso a principios de octubre tras el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei, había quedado en suspenso mientras el Ejecutivo solicitaba al Parlamento definir el origen de los fondos para su implementación.

Pese a ello, el Gobierno aclaró en la resolución que “mantiene la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades actuales, las necesidades planteadas por el Congreso” y resolvió readecuar partidas presupuestarias según un informe técnico del Ministerio de Salud.

Marcha Garrahan 17-7. Mariano Fuchila Qué implica el refuerzo en el presupuesto de salud La reasignación implica una reducción de $35.832 millones en las Obligaciones a cargo del Tesoro, fondos que se destinarán a distintos programas y hospitales nacionales. Entre los principales destinos se destacan:

$20.180 millones para el Hospital Garrahan .

$5.110 millones para el programa de formación de recursos humanos sanitarios y asistenciales .

Más de $3.380 millones para centros de alta complejidad como el Hospital El Cruce (Florencio Varela), el Hospital SAMIC El Calafate, el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, el Hospital Dr. René Favaloro y el Hospital Presidente Néstor Kirchner. Además, se reasignaron $7.160 millones en gastos figurativos destinados a organismos descentralizados, entre ellos el Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, el Hospital Nacional Prof. Alejandro A. Posadas, el Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone. La decisión llega pocos días después de las elecciones legislativas, en las que el oficialismo consolidó su mayoría, y complementa el reciente aumento del nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, anunciado esta semana por el Ejecutivo.