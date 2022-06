Error involuntario de Alberto Fernández generó risas en la Rosada: confundió Garganta Poderosa con Garganta Profunda

Alberto Garganta profunda.mp4

Alberto Fernández destacó que la inclusión de las organizaciones sociales en el Frente de Todos permitió evitar un estallido social y los felicitó porque "llevaron solidaridad y compromiso donde no existía".

"Quiero agradecérselos aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar. NO esperen que yo generalice. Eterna deuda de gratitud para con cada una de esas organizaciones", dijo el Presidente en un acto en el Museo del Bicentenario, donde encabezó el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023.

Tras los aplausos, el mandatario destacó a Nacho Levy, director de La Garanta Poderosa sentado entre los invitados. "Ahí veo al compañero de Garganta Profunda, y como él, a miles", afirmó y lo señaló, aunque de inmediato le aclararon por lo bajo: Poderosa. "No, profunda no, poderosa", se corrigió de inmediato entre las sonrisas. Y agregó: "Es poderosa, pero profunda también, porque en esa revista nos enseñaron muchas cosas que eran ocultas por otros medios".