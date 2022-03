Gesto de Casa Rosada al kirchnerismo abre la temporada de deshielo en el Frente de Todos

https://twitter.com/alferdez/status/1508450687838916610 Cómo dije ayer, muchos se empeñan en dividirnos y recurren a las mayores bajezas. Lamento el daño que causan a personas de bien. Sepan que viéndolos actuar, solo me comprometen más con la unidad del Frente de Todos https://t.co/CUVnvHk4AC — Alberto Fernández (@alferdez) March 28, 2022

"El presidente @alferdez y el gobierno nacional repudian terminantemente la utilización de una imagen de la vicepresidenta @CFKArgentina en carteles de vía pública con insultos y acusaciones. El presidente instruyó que se investigue inmediatamente para encontrar a los autores", dijo durante la mañana la Portavoz Gabriela Cerruti.

Acto seguido, el propio Presidente se refirió al tema, aunque sin nombrar a Cristina. "Muchos se empeñan en dividirnos y recurren a las mayores bajezas. Lamento el daño que causan a personas de bien. Sepan que viéndolos actuar, solo me comprometen más con la unidad del Frente de Todos", remarcó.

Vale recordar que, cuando ocurrió el ataque a piedrazos que sufrió la Vicepresidenta en su despacho del Senado, el Gobierno salió con demoras a repudiar el hecho, luego de que el ministro bonaerense y referente camporista Andrés Larroque, cuestionara "el silencio" oficial al respecto. De hecho, la propia Cerruti confirmó ante una pregunta de Ámbito durante su habitual conferencia de los jueves, que el Jefe de Estado se había contactado con su socia política sin tener respuesta.

Este lunes, desde el albertismo apostaron por no cometer el mismo error, y pusieron un paño frío en la ya tensa relación. No obstante, según pudo saber este medio, el acercamiento no trascendió del mensaje de repudio público.

Pero hubo otro episodio que acercó posturas entre los integrantes del frente. Se trata de la presentación de dos proyectos de ley que proponen recuperar los fondos fugados para pagar la deuda que contrajo Mauricio Macri con el FMI. Por un lado, los senadores y senadoras buscan avanzar con el levantamiento del secreto bancario de la Ley de Entidades Financieras y ampliar así la facultad de la comisión Bicameral de Deuda, y por otra parte la creación de un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI", con el objetivo de que quienes tengan bienes en el exterior "que fueron fugados y no están declarados ante el fisco realicen un aporte especial de emergencia".

La iniciativa, presentada por el bloque de senadores del Frente de Todos, recibió el respaldo público de Casa Rosada. "El Gobierno Nacional valora la iniciativa del Bloque de Senadores del Frente de Todos que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados", escribió en su cuenta de Twitter Gabriela Cerruti.

La funcionaria agregó que "este Fondo, basado en un estricto sentido de justicia distributiva, contribuirá a la cancelación de la deuda con el FMI tomada por Mauricio Macri".

Las iniciativas a las que el albertismo dio su aval llevan la firma del ala kirchnerista: el propio presidente del bloque José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Martín Doñate.

JOSE MAYANS Y FERNANDEZ SAGASTI.jpg El presidente del bloque José Mayans, y la senadora Anabel Fernández Sagasti. Télam

La idea lleva bastante tiempo flotando en el Instituto Patria. De hecho la propia Vicepresidenta aprovechó una Plaza de Mayo colmada, la del pasado 10 de diciembre en el marco del Día de la Democracia, para pedirle a Alberto Fernández que le de curso a la iniciativa.

"Presidente comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al Fondo, los dólares de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos", dijo en ese entonces Cristina Fernández de Kirchner junto a Lula Da Silva y Pepe Mujica.

Día de la Democracia.jpg El pasado 10 de diciembre, Día de la Democracia, Cristina Fernández de Kirchner pidió al Presidente que se comprometa a que "cada dólar que encuentre en el exterior" se lo den "primero al Fondo".

Como si esto fuera poco, la titular del Senado publicó en las últimas horas una foto junto al embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, a quien le pidió "la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los senadores del Frente de Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión".

"Recibí en el Senado a Marc R. Stanley, embajador de los Estados Unidos. Conversamos sobre distintos temas de interés común: lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos", informó la expresidenta vía Twitter.

"Además le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los senadores del Frente de Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión", agregó.

Resta ver si los gestos de acercamiento continuarán en el Frente de Todos, o si será una tregua corta.