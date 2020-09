Con insultos, Alfredo Casero fue durante la madrugada al Congreso para arengar a los manifestantes

"Si vos estás en tu casa y no podés venir no vengas, nosotros vinimos. Yo me cago ya en cualquier cosa que me digan, no creo en ninguno de ellos. Lo único que quiero es que haya estado de derecho y que se respete la p... Constitución", aseguró Casero, militante del partido que comanda Mauricio Macri.

Luego, el actor le pidió al puñado de personas presentes que llamen al presidente Alberto Fernández nombrándolo cinco veces para luego emitir un fuerte insulto.

La manifestación se dio luego que el oficialismo prorrogara las sesiones remotas sin límites en el temario. Desde Juntos por el Cambio consideran que este protocolo está vencido desde el 4 de agosto y que los debates deben ser presenciales o mixtos.

De esta manera, los diputados que se presentaron en el Congreso figuraron como ausentes durante el acto, ya que era de manera virtual. Por esto es que desde Juntos por el Cambio amenazaron con ir a la Justicia.

En total había en los alrededores del Congreso un poco más de 100 manifestantes que a pesar del frío y la lluvia. Se presentaron con banderas argentinas y entonaron el himno, mientras pedían que se respete la Constitución Nacional.