Gabinete en cuarentena: semana negra de ministros en la pandemia

Arroyo explicó que se hicieron compras extraordinarias de leche, aceite, azúcar, arroz, lentejas, fideos y harina por medio de una licitación pública en la que participaron más de once empresas, y en la que la Sindicatura General de la Nación establece los precios testigo. “Se convocó a más de once proveedores. En ningún rubro se adjudicó a una sola empresa. No pudimos llegar a comprar más alimentos porque nadie presentó oferta por el volumen total que se estaba planteando”, dijo Arroyo en declaraciones a C5N.

Sin embargo, la compra de alimentos efectuada por Arroyo despertó incluso la furia de sectores que integran el Frente de Todos. El líder de la CTEP, Juan Grabois, manifestó que las compras que hizo el Ministerio de Desarrollo Social “son una estafa a los pobres” porque aseguró que se compraron fideos al triple de lo que valen. “Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp compró fideos al TRIPLE de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a $28 el paquete vs. $84. Es una estafa a los pobres”, sentenció Grabois en la red social Twitter. Y agregó que la organización a la que pertenece compró fideos, de mejor calidad, a 24 pesos el paquete, casi un 300 por ciento menos. “Confío en que @alferdez (Alberto Fernández) va a ponerle los puntos al responsable”, cerró Grabois en su mensaje de Twitter. La polémica salió a la luz justo el día en que senadores bonaerenses del Frente de Todos presentaron un proyecto que propone elevar desde 500 mil hasta 10 millones de pesos el máximo de las multas para los comercios que no cumplan con las disposiciones del Gobierno en materia de precios y otorga mayor poder de fiscalización a los municipios. La iniciativa del senador del Frente de Todos Francisco Durañona, elaborada en conjunto con el diputado provincial de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky, apunta a modificar el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.

Durañona explicó que la intención “es poner a la provincia y a los municipios a trabajar en el sentido que indicó el presidente de la Nación, Alberto Fernández”. “Se trata de colaborar en el control de los precios máximos y también resolver de fondo, de manera práctica, concreta y operativa la aplicación de la Ley de Abastecimiento, aprovechando estructuras vigentes en cada una de los municipios de nuestra provincia”, detalló.