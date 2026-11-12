El estudio no permitió establecer la identidad del hablante y reveló indicios de manipulación en las grabaciones. Cinco especialistas de la DATIP cuestionaron el procedimiento y advirtieron que las conclusiones oficiales omitieron resultados que reconocían características propias de la producción vocal humana.

ANDIS: las diferencias entre Gendarmería y los peritos de la fiscalía por los audios de Spagnuolo.

El peritaje sobre los audios que dieron origen al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) terminó con diferencias de fondo entre los especialistas que intervinieron en el estudio. Cinco peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que participaron en representación del Ministerio Público Fiscal, firmaron un informe en disidencia y cuestionaron las conclusiones de los expertos de Gendarmería. Los técnicos dejaron planteada, antes de desarrollar sus observaciones, su disconformidad con la manera en que se cerró el dictamen: señalaron que no se les permitió incorporar sus discrepancias en el apartado de conclusiones.

Uno de los puntos centrales de la controversia es que, para los especialistas de la fiscalía, el informe de Gendarmería no ponderó adecuadamente los resultados de las pruebas que “permitieron reconocer características habituales de la producción vocal humana sin que se identificaran anomalías” que pudieran atribuirse a una generación sintética.

La discusión se produjo luego de que Gendarmería informara que no podía determinar científicamente si la voz de las grabaciones pertenecía a Diego Spagnuolo . Los expertos oficiales de Gendarmería detectaron indicios de regrabaciones, cortes y modificaciones en los archivos y consideraron que esas condiciones impedían utilizar el programa Forensia v2.0 para realizar una comparación de voces con garantías de validez científica.

Sin embargo, los peritos de la DATIP cuestionaron que esa limitación técnica terminara dejando sin efecto el cotejo. Sostuvieron que existían otros procedimientos disponibles para avanzar con el análisis, entre ellos evaluaciones perceptuales y semiautomáticas complementarias.

El peritaje sobre los audios que dieron origen al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) terminó con diferencias de fondo entre los especialistas que intervinieron en el estudio.

También señalaron una contradicción en el desarrollo del estudio: el 2 de septiembre se había considerado técnicamente apto para el cotejo el audio principal, lo que motivó que se convocara a Spagnuolo para obtener una muestra de su voz. Dos semanas después, esa comparación fue descartada por las mismas anomalías que ya estaban presentes en el archivo.

Las dudas sobre una posible clonación de voz con inteligencia artificial

Otro aspecto discutido fue el análisis sobre una eventual utilización de inteligencia artificial. Gendarmería no encontró elementos concluyentes que demostraran una clonación de voz, pero aclaró que no contaba con herramientas forenses validadas para descartar definitivamente esa posibilidad.

En ese punto, los especialistas de la fiscalía remarcaron la importancia de considerar los resultados que daban cuenta de rasgos propios del habla humana, como las variaciones de entonación, las pausas respiratorias, los cambios de velocidad al hablar y las repeticiones espontáneas.

Además, cuestionaron que el informe oficial identificara cortes y alteraciones físicas sin profundizar en el contenido de los fragmentos que quedaron entre esas interrupciones. Para la DATIP, era importante establecer si esos pasajes conservaban frases completas o si las ediciones podían haber unido conversaciones diferentes y modificado el sentido de lo dicho. La controversia se incorpora a la investigación que tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo y que está delegada en el fiscal Franco Picardi.

La defensa de Spagnuolo sostiene que los audios son falsos y buscará que sean excluidos de la causa. La fiscalía, por su parte, sostiene que esas grabaciones no fueron utilizadas como sustento de los procesamientos dictados en el expediente y analiza la posibilidad de realizar nuevamente la parte del estudio vinculada con la identificación de las voces.

En rigor, los audios no fueron utilizados como prueba en la causa en la que están procesados el mismo Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete, entre otros por supuestos hechos de corrupción.