Javier Milei defendió la apertura económica y fijó una meta ambiciosa: llegar al 90% de la población mundial

El Presidente proyectó alcanzar al 90% de la población mundial para 2031 y destacó el potencial tecnológico de la Argentina. También defendió el rol de los empresarios y el RIGI.

Javier Milei afirmó que su gestión abrió más de 500 mercados, alcanzando al 30% de la población mundial.

El presidente Javier Milei afirmó que en su gestión la Argentina abrió más de 500 mercados y alcanzó al 30% de la población mundial , durante su discurso en la Gala Anual de la Fundación Endeavor , realizada en Rut Haus. El mandatario planteó como objetivo llegar al 90% del planeta para 2031 y destacó el potencial del país para convertirse en un polo tecnológico.

Milei sostuvo que, antes de la apertura comercial, el país llegaba a menos del 10% de la población mundial . "Le llegábamos a menos del 10% de la población del planeta", recordó. Luego, destacó: "Hemos abierto más de 500 mercados y llegamos al 30% del planeta" .

"Ya vimos lo que pasa cuando la productividad sube. Crece el tamaño de la economía, baja la pobreza y mejora la vida de todos ", puntualizó el Presidente. En ese sentido, sostuvo que el país debe posicionarse frente al avance tecnológico global y advirtió que quienes lleguen primero podrán crecer más rápido.

" Nuestra idea es, de acá al 2031, llegar al 90% del planeta ", afirmó el mandatario, al proyectar una nueva etapa de expansión comercial que ya contempla una victoria electoral en 2027.

"Debemos enfocarnos en cómo posicionarse ante este fenómeno de rápida expansión en todo el mundo; queda definir quién lo aprovechará primero. El que llegue antes crecerá más rápido y en esa carrera la Argentina tiene todo para ser protagonista ", expresó.

Discurso del Presidente Javier Milei en la Gala Endeavor Argentina 2026. pic.twitter.com/yaLptfLdjr — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 12, 2026

El mandatario también defendió el uso de nuevas herramientas para mejorar la producción. "La tecnología hay que usarla para producir más y mejor porque, cuando la productividad sube, gana el que menos tiene, sea porque se crean nuevos puestos de trabajo o porque aumenta el valor de los existentes", explicó.

En otro tramo, Milei destacó el papel de las personas frente al desarrollo tecnológico: "Una máquina puede calcular el camino más eficiente, pero qué camino vale la pena recorrer, lo decidimos nosotros". Y agregó que los empresarios son quienes eligen qué problemas resolver y se animan a hacerlo.

Durante la Gala Anual de Endeavor, el Presidente afirmó que la Argentina "demostró tener todo para convertirse en un polo tecnológico". "Además de las capacidades técnicas, tenemos las capacidades humanas para hacer que la tecnología esté al servicio de un mundo mejor", expresó.

Asimismo, reivindicó el rol de los empresarios en el sistema de libre mercado y sostuvo que su actividad constituye un beneficio para la sociedad. "Un empresario solo puede ser exitoso si otros eligen libremente comprarle sin que nadie les obligue y regale nada. Si el empresario se equivoca, la pérdida la paga él con los suyos, sin pasarle la cuenta al vecino. Por eso digo que los empresarios son benefactores sociales", aseguró.

Por último, Milei calificó al RIGI como "la herramienta de desarrollo más importante que vive el país en su historia".