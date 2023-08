Aníbal Fernández, sobre el crimen de Lanús: "No tengo por qué meterme"

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández se refirió al crimen de la menor Morena Domínguez, un nuevo hecho de inseguridad que tuvo lugar en la localidad de Lanús. “No tengo jurisdicción, no tengo por qué meterme en ese tema. La realidad es que nosotros no participamos y no puedo hablar de lo que no participo”, sostuvo en declaraciones a la prensa.