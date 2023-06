Aníbal Fernández le respondió al PJ bonaerense: "Scioli no es el candidato de Alberto Fernández"

A horas del cierre de las alianzas, la interna oficialista ganó calor. El duro comunicado del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, que comanda Máximo Kirchner , contra Alberto Fernández y Daniel Scioli encontró respuesta en la figura de Aníbal Fernández , quien aseguró que "Daniel Scioli no es el candidato de Alberto Fernández".

Acto seguido, Fernández aclaró que "esto no va a en detrimento ni de Massa ni de Wado, que les tengo mucho cariño", al tiempo que aseguró: "Alberto Fernández nada tiene que ver con esto y Scioli no es el candidato de Alberto, que eso quede bien en claro".

"Yo no soy quien para decir quién se tiene que quedar y quién se tiene que ir. Hasta ahora sabemos que está Scioli y que él deberá elegir, en conjunto con el grupo, a un candidato o candidata a vice. Del otro lado, tiene que pasar lo mismo con sus candidatos. ¿Quiénes son los que van a estar? ¿Quiénes son los que se van a ir? No lo sé", lanzó el ministro.

Consultado sobre si la precandidatura de Scioli está respaldada por el presidente, Aníbal Fernández disparó: "Si fuera así, lo diríamos. Hay que decir las cosas como son. Hablemos con la verdad".

"Más chances se tienen cuando uno es conciso y contundente en las decisiones de las políticas públicas que va a aplicar. Ahí se tienen chances. Estoy convencido que no hay otra forma de hacer política que no sea hablando, que no sea siendo contundente", amplió.

El comunicado del PJ bonaerense

Las palabras del funcionario llegan en el cierre de un día álgido para el peronismo y sus aliados. Tras acordar el fin del Frente de Todos para dar paso a "Unión por la Patria", la disputa intestina pasó a la Provincia, donde el PJ local terminó por aceptar la propuesta de una interna en ese distrito que, en principio, sería entre Axel Kicillof y Victoria Tolosa Paz.

En el texto, que lleva la firma de Máximo Kirchner, se acusa directamente al presidente y a Scioli por "abrir las puertas a la intromisión judicial".

"La propuesta realizada por el presidente del PJPBA y las personas autorizadas para constituir el frente electoral, junto a representantes de otros partidos políticos que integran el espacio electoral, fue rechazada por el sector encabezado por Daniel Scioli y Alberto Fernández", señala.

Inmediatamente después, critica que "se trata del mismo sector que expresó que de llevarse adelante la propuesta rechazada recurriría al Partido (poder) Judicial, haciéndolo trascender también por intermedio de periodistas y medios de comunicación".