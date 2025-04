Guillermo Francos presenta su informe de gestión en Diputados

La sesión arrancó con lo justo (131 presentes) y con el pie izquierdo . El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto , pidió la palabra para cuestionar a Francos por hacer circular el informe de gestión apenas dos horas antes del inicio de la exposición. El rionegrino le reprochó que los diputados no tuvieron tiempo de leer las más de 1660 páginas con las respuestas, para poder elaborar repreguntas.

Tras el reproche del rionegrino, Francos aclaró que "no hay una norma que diga con qué antelación" deberían ser respondidas las preguntas. Además, se encargó de especificar que no respondería las preguntas enviadas (cerca de 70) por el caso $LIBRA, debido que la semana que viene el funcionario deberá volver a la Cámara baja, para ser interpelado por el caso que tiene al presidente Javier Milei como protagonista.

"Demostramos que un cambio de rumbo es posible en nuestro país", aseguró Francos en el primer tramo de su discurso. Al mismo tiempo, aseguró que el gobierno de Javier Milei evitó una "crisis inédita".

"Bajamos la inflación, terminamos con el cepo, eliminamos el déficit fiscal y alcanzamos superávit. También, redujimos la pobreza y la desocupación", subrayó el ministro coordinador. Para luego acotar: "Lo hicimos con la actividad económica en recuperación y con los salarios en alza".

Más adelante, Francos repasó: "Nuestro plan económico se estructuró en tres etapas: primero, terminamos con el déficit fiscal; segundo, concluimos también con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria y, por último, recapitalizamos el Banco Central y eliminamos el cepo cambiario, que durante mucho tiempo limitó el funcionamiento normal de la economía argentina".

"Esto fue posible gracias al acuerdo por US$ 20.000 millones aprobado por el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que nuestro Gobierno sobrecumpliera las metas comprometidas con el organismo por la gestión anterior. A ello, se suman los paquetes de financiamiento por US$ 3600 millones de dólares negociados con el Banco Mundial y el BID".

Más adelante, el ministro coordinador repasó que el Gobierno de LLA "saldó la deuda del Tesoro con el Banco Central, fortaleció sus reservas y capitalizó sus activos", al tiempo que demostró "honra sus compromisos, ya sea con el Banco Central o con el Fondo Monetario".

"Hoy nos encontramos con un escenario macroeconómico sano, con orden fiscal, monetario y cambiario", dijo en otro tramo de su alocución, para luego destacar: "Terminamos con el déficit fiscal crónico y nos ubicamos entre los pocos países del mundo que no gastan más de lo que recaudan".

El quorum en duda

Cuando faltaban minutos para la puesta en marcha de la sesión, había dudas en torno al quórum. De hecho, en la tarde del lunes, hubo intentos por parte del PRO y el MID para que la sesión se posponga, por haber sido convocada en la previa al feriado de Semana Santa.

La Casa Rosada se mantuvo firme y el ministro Francos se presentó ante la Cámara de Diputados, por segunda vez desde que es jefe de Gabinete. De no reunir los 129 presentes, el ministro coordinador tenía en mente dejar el informe escrito, y retirarse del Palacio sin exponer ante la Cámara baja.

Pero, con los números ajustados -hubo bajas en casi todos los bloques- y al filo de que pasara la media hora de tolerancia, el tablero marcó 131 presentes y arrancó la exposición.

Antes de asistir al Congreso, Guillermo Francos envió su informe de gestión a Diputados

Este 16 de abril estaba fechada como la jornada en que Guillermo Francos daría el informe de defensa de gestión en la Cámara de Diputados. Pero la ceremonia, de índole protocolar, ya tiene controversias antes de iniciar: la dificultad para conseguir viajes en las fechas de Semana Santa podría impedir el quórum por la cantidad de legisladores que se quedarán en sus provincias y generaría, a priori, que se caiga la sesión.

Allí es donde empiezan las interpretaciones reglamentarias. "Nosotros entendemos que el jefe de Gabinete puede dar el informe oral siempre y cuando haya quorum. Sino, no debería darlo”, sentenciaron desde la Jefatura de Gabinete y anticiparon qué pasará si no consiguen la mitad de la asistencia en la Cámara baja: Francos dejará el informe por escrito y se retirará del recinto. Esa postura confronta con la demanda de la oposición, que señala que no se requiere quorum para una sesión informativa y le exige su presencia para responderle a los diputados.

"El Congreso Nacional ha recibido a distintos Jefes de Gabinete a lo largo de los años y existen antecedentes en los que la presentación del funcionario nacional se ha realizado sin la conformación de quorum", planteó en un escrito Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria, en donde recuerdan una defensa de gestión de Agustín Rossi en el 2023, cuando no había quórum en el Senado. "La función de este cuerpo es recibir al funcionario y cualquier interpretación que entorpezca el mandato constitucional debe desecharse", añade el documento.

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) April 16, 2025

Otra exigencia del peronismo, junto a bloques federales, es que el informe no fue publicado la web oficial a menos de una hora del arranque de la sesión, sino que circuló exclusivamente por los bloques. Incluso desde Jefatura de Gabinete difundieron a la prensa las 1662 páginas con las respuestas del oficialismo, pero luego eliminaron el mensaje. Ámbito pudo saber que recién lo harán público cuando sea el horario de la sesión.

Informe de Gestión de Guillermo Francos

El jefe de Gabinete recibió en total 4078 preguntas que fueron unificadas en 2304 respuestas que se expresan en el informe escrito, junto con documentación adjunta. Unión por la Patria, con un total de 1209 interrogaciones, fue el bloque que más participó, seguido del PRO (209), Democracia para Siempre (146) y la Unión Cívica Radical (141).

En este marco, se pudo conocer que el Ministerio de Economía fue el destino de 812 de las preguntas de los bloques, mientras que Capital Humano recibió 379, Salud otras 259 y Seguridad unas 173.

