Quiénes son las figuras de la AFA que viajaron a Venezuela para traer a Nahuel Gallo

El gendarme detenido en Venezuela vuelve al país tras un anuncio de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA). En una foto que circuló, aparece junto a dos funcionarios del organismo.

Los hombres que acompañan a Gallo son el actual prosecretario de la AFA Luciano Nakis y el director de Protocolo y Ceremonial de la AFA Fernando Isla Casares.

El gendarme argentino Nahuel Gallo , detenido durante más de un año en Venezuela , fue liberado en las últimas horas este domingo por la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) . En la foto que circuló de él, previo a subir al avión de regreso a la Argentina, aparecen dos hombres de la organización que lo acompañan en su vuelo de vuelta.

El gendarme Nahuel Gallo fue excarcelado este domingo tras más de 448 días detenido en Venezuela . La información fue confirmada por su esposa a través de las redes sociales, luego de que surgieran rumores de su liberación.

Los hombres de la AFA junto a Gallo en la foto que circuló a la par del anuncio de su liberación son el actual prosecretario de la AFA Luciano Nakis y el director de Protocolo y Ceremonial de la AFA Fernando Isla Casares .

Ambos habían viajado a Venezuela para reunirse con representantes de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y para hacer una recorrida por las obras del nuevo centro de alto rendimiento que se está construyendo en Caracas .

“Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”, concluyó el texto.

La foto del gendarme con estas figuras de la AFA se debe a que el avión en que está trae de regreso a Gallo a la Argentina pertenece a Baires Fly, una empresa asociada al organismo.

Nahuel Gallo fue excarcelado en Venezuela y ya vuela hacia Argentina

"Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", escribió la esposa del gendarme, María Alexandra Gómez.

El gendarme se encuentra viajando al país en un vuelo humanitario gestionado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que confirmó la noticia a través de un comunicado titulado "El fútbol, un puente humanitario". El operativo se llevó a cabo en un Learjet 60 LV-KMA de la empresa Baires Fly, que partió desde San Fernando y arribará al Aeropuerto de Ezeiza.