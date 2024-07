Arde el PRO: la interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich amaga con judicializarse

Mientras LLA se expande de manera partidaria a nivel nacional, el PRO exhibe su fractura entre Macri y Bullrich luego de escándalo de la Asamblea partidaria donde el sector del ex presidente vetó a Patricia Bullrich . Ahora el conflicto podría llegar a la justicia electoral teniendo en cuenta que Pablo Walter, aliado de la ministra de Seguridad, denunció que la convocatoria a os mas de 190 asambleístas fue irregular y que no se realizo de manera publica ni orgánica, sino uno a uno a los seguidores de Macri a través de sus teléfonos celulares.

El sector de Bullrich sospecha de una maniobra preparada para dejar afuera a su jefa de la conducción de la Asamblea y bloquear así cualquier intento de fusión del PRO con La Libertad Avanza. "Lo que Patricia es muy contundente es que para nosotros no hay lugar a que nosotros vayamos el año que viene a las elecciones en forma que no sea conjunta con La Libertad Avanza después el formato, bueno, se verá, no sabemos si hay PASO, será un frente, eso será en definitiva, me parece secundario ahora, si nosotros no vamos juntos, lo que vamos a hacer es funcionales a los que supuestamente decimos que queremos enfrentar", aseguró Walter quien se encuentra en Tucumán acompañando a Esteban Bullrich para la firma del Pacto de Mayo.