Patricia Bullrich vs Mauricio Macri: se recalienta la interna del PRO por la alianza con Javier Milei

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , se expresó a través de redes sobre la interna del PRO en medio de las diferencias con el presidente de la fuerza, Mauricio Macri: "El debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo".

En sus declaraciones, Bullrich expresó: "Avanzamos con fuerza y ayudamos a un triunfo electoral para construir un cambio de verdad, sin medias tintas. Y definitivo . Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper. Es un contrato sólido e irrevocable".

NUESTRO COMPROMISO INCONDICIONAL CON EL CAMBIO Y LA LIBERTAD Fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei. Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza,…

En la misma línea, la expresidenta del PRO señaló que "como ministra de Seguridad, me comprometí a dar batalla y terminar con los graves problemas que atraviesan a la Argentina y que la convirtieron en el país del revés, donde los delincuentes tenían más derechos que la gente de bien".

"Por eso es que nos jugamos a tirar de este carro para adelante con decisión, con firmeza: para bajar la inflación, la inseguridad, el déficit; para combatir las corporaciones y las mafias; para decirle basta a la extorsión de los gerentes de la pobreza y de los sindicatos que solo buscan el beneficio de sus dirigentes", agregó.

La dirigente se refirió puntualmente a la interna del PRO, sin mencionar a Mauricio Macri, pero advirtió su intención de cambiar el rumbo: "Por eso, el debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en 6 meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea".

PRO: golpe de Mauricio Macri a Patricia Bullrich para acorralar a Javier Milei

A partir de las 10 en el Hotel Abasto, sin la presencia de Mauricio Macri, se reunirá a la cúpula del PRO para vetar el desembarco de Patricia Bullrich al frente de la Asamblea partidaria con la designación de Martín Yeza como presidente de ese órgano encargado de aprobar las alianzas electorales.

El golpe de Mauricio Macri a Patricia Bullrich apunta a tomar control total del PRO para acorralar a Javier Milei de cara a la definición de alianzas electorales de cara a las legislativas del próximo año. La tensión es extrema en el partido de Macri. El sector de Bullrich amagó con convocar a una manifestación de protesta contra la conducción del expresidente quien finalmente resolvió no asistir al encuentro de hoy.

"Es una incógnita o que puede pasar hoy. En el PRO no hay mucha tradición de hacer asambleas y no sabemos como va a reaccionar el sector de Patricia", advirtió ante la consulta de Ámbito un asambleísta que se dirigía a la cumbre partidaria. La convocatoria a la Asamblea del PRO se realizó bajo el mas estricto hermetismo y para ir sumando volumen político, y votos, contra la designación del Bullrich al frente de la Asamblea.