Argentina saldó su deuda con la ONU y busca fortalecer la candidatura de Rafael Grossi

La administración de Javier Milei abonó más de u$s15,5 millones al organismo internacional y regularizó su situación. El pago se produjo en medio del respaldo oficial a Rafael Grossi para conducir la ONU desde 2027.

Argentina regularizó su deuda con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras cancelar un pago de más de u$s15,5 millones , lo que le permitió volver a integrar el grupo de países al día con el organismo. La decisión se produjo mientras el Gobierno impulsa la candidatura del diplomático Rafael Grossi para conducir la entidad desde 2027.

El desembolso puso fin a varios meses sin afrontar la contribución correspondiente y permitió que el país regresara al listado de naciones que cumplieron con sus obligaciones financieras ante la ONU. La gestión de Javier Milei apuesta a que Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) , se convierta en el próximo secretario general del organismo internacional cuando concluya el mandato del actual titular, António Guterres.

Según la información oficial difundida por la ONU, Argentina abonó u$s15.589.175 , monto que ingresó el pasado 22 de junio. La cifra representa aproximadamente el 0,5% del presupuesto de la organización y contribuye a aliviar las dificultades financieras que enfrenta el organismo internacional, agravadas por los recortes y retrasos de aportes de algunos de sus principales contribuyentes.

Con la cancelación efectuada, Argentina pasó a formar parte del grupo de 61 países que ya regularizaron el pago anual ante la ONU. El país se sumó así a una lista en la que recientemente también ingresaron Zimbabue, San Marino y Pakistán.

Con este pago, el país se suma a 61 naciones que cumplieron con su cuota anual, equivalente al 0,5% del presupuesto de la organización.

En contraste, todavía hay 116 países que no completaron sus aportes, entre ellos dos de los principales contribuyentes de la organización: Estados Unidos y China. En cambio, potencias como Alemania, Francia e Italia ya cumplieron con sus obligaciones.

La regularización también se produjo mientras Brasil y México impulsan la eventual candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la ONU en el futuro.

Otro dato relevante es que el pago coincidió con la presencia del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en Estados Unidos. El funcionario llegó a Nueva York para participar de la reunión anual del Comité de Descolonización de la ONU, ámbito en el que Argentina renueva cada año su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Durante ese encuentro, el país volvió a solicitar que Argentina y el Reino Unido retomen negociaciones para alcanzar una solución pacífica al diferendo territorial. Previamente, Quirno había expuesto ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Panamá.

El pago también reflejó un cambio de actitud del Gobierno hacia organismos multilaterales. La ONU había sido objeto de reiteradas críticas por parte de Milei durante los últimos años, una postura que también alcanzó a la OEA y a instituciones vinculadas al Mercosur, con las que Argentina mantiene compromisos financieros pendientes.

La candidatura de Rafael Grossi en la ONU

Hace dos meses Rafael Grossi, actual titular del OIEA, presentó su plan estratégico ante la ONU en Nueva York. Grossi participó en un diálogo abierto con los 193 Estados miembros, en el que destacó una crisis en el organismo: “todos tenemos la sensación de que es un mundo en el que prevalece la guerra", dijo entre otras destacadas declaraciones. Grossi buscó respaldo para la elección a finales de año, donde se definirá quién asumirá la Secretaría General de las Naciones Unidas a partir de 2027, para suceder a António Guterres. Para ello, hoy comenzó una serie de audiciones para elegir al próximo líder del organismo con apenas cuatro aspirantes, una participación mucho menor en comparación a los 13 candidatos que compitieron en 2016.

rafael grossi (1) El desembolso se realizó en el marco del apoyo del gobierno de Javier Milei a la candidatura de Rafael Grossi para presidir la ONU en 2027.

En el medio de los múltiples conflictos que se desataron el últimos dos años, Grossi marcó la falta acción de la ONU. “La guerra ha vuelto con furor a Europa y otros lugares, en África e incluso en América del Sur, el Caribe, Asia. No hay continente alguno que haya quedado al amparo de este retorno de la guerra”, señaló, y remarcó que muchos se preguntan “¿dónde está la ONU cuando se habla de paz y seguridad?“, apuntó.

El organismo hoy es criticado por propios y extraños por haber perdido protagonismo en el marco de negociaciones y acuerdos internacionales. Según el planteo de Grossi, la intención es volver a poner a la ONU en aquel lugar privilegiado para mediar, negociar y accionar.

“Esta casa no se creó para ser una institución que emite mensajes desde una torre de marfil, se creó y está diseñada para resolver problemas sobre el terreno, y eso quiere decir adaptarse a situaciones, hablar con todos y en particular aquellos que están inmersos en la guerra. Esa es mi visión, la de una institución que estará ahí fuera, que actuará con igual resolución en todos estos frentes“, dijo el titular de la OIEA.

Más tarde, continuó con la misma línea y sostuvo que “necesitamos unas Naciones Unidas modernas, centradas en resultados reales, sostenibles y verificables, como, por ejemplo, eficacia en la gestión, coherencia y un liderazgo de confianza”.

Quién es Rafael Grossi

Rafael Mariano Grossi es un diplomático argentino especializado en temas nucleares y de seguridad internacional, con una trayectoria que incluye cargos en el servicio exterior y organismos multilaterales. Desde 2019 dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, donde se consolidó como una figura clave en la mediación de conflictos vinculados a la energía nuclear y la no proliferación.

Entre el martes y el miércoles, otros cuatro candidatos harán públicas sus postulaciones: la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, la secretaria general de la UNCTAD Rebeca Grynspan Mayufis y el expresidente de Senegal Macky Sall, entre otros. Sin embargo, el proceso sigue abierto y podrían sumarse nuevos aspirantes.

Además de su perfil diplomático, Grossi mostró su costado personal al participar en la maratón de Viena, ciudad sede del OIEA, donde destacó el espíritu de unidad entre los participantes en un mensaje difundido en redes sociales.