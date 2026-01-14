El peronismo prepara su contrapropuesta a la reforma laboral de Javier Milei: cuáles son los puntos salientes

Diputados y senadores del PJ trabajan en un texto alternativo para incidir en el debate que La Libertad Avanza busca retomar el 11 de febrero en el Senado. Reducción de la jornada laboral, ampliación de licencias y más derechos para los trabajadores de plataformas digitales son algunas de los cambios que impulsan.

En el Congreso, el PJ no se limitará a rechazar la "Modernización laboral" de Milei.

El peronismo tiene dos cuestiones claras en torno a la leforma Laboral de Javier Milei . La primera es que la rechaza de plano . La segunda es que no se limitarán al rechazo de la iniciativa , sino que desde el partido que lidera Cristina Kirchner impulsarán una contrapropuesta, para, de mínima, incidir en el debate que se llevará adelante en el recinto del Senado en los primeros días de febrero . Entre los puntos salientes, el principal partido de la oposición propone la reducción de la jornada laboral, la ampliación de licencias por cuidado y más derechos para los trabajadores de plataformas digitales .

El senador Mariano Recalde de un lado del Congreso y la diputada Raquel "Kelly" Olmos , del otro, son los que están delineando una propuesta alternativa para llevar al recinto.

Por ahora, ambos legisladores trabajan por separado, pero el objetivo, según pudo saber Ámbito, es confluir en un único texto que llevarán al recinto de la Cámara alta . Según La Libertad Avanza, la sesión para darle media sanción a la “Modernización Laboral” será el próximo 11 de febrero . Por lo pronto, el oficialismo sigue negociando con los gobernadores porque, tal cual fue redactado el proyecto, los votos no los tiene.

La reforma libertaria es rechazada por el peronismo por varios motivos. “Reduce derechos, flexibiliza las condiciones de trabajo y no crea empleo”, alertó Recalde cuando el tema se trató en comisión, en diciembre pasado.

En tanto, en diálogo con este medio, Olmos enumeró algunos de los puntos que más le preocupan. Por caso, que la iniciativa apunta de lleno contra los gremios . Al mismo tiempo, alertó que ataca a la mesa tripartita que fija las condiciones laborales, compuesta por el Estado, las empresas y referentes del mundo del trabajo .

Precisamente, para el peronismo, con la implementación de esta mesa tripartita se reconoce que existe una relación “asimétrica” entre el empleador y el empleado y esto es lo que el Gobierno –insisten– busca revertir.

En este sentido, la exministra de Trabajo, que viene reuniéndose con referentes sindicales, advirtió que los libertarios apuntan a que exista una “imposición unilateral de la patronal”. Es más, la porteña remarcó que el gobierno de Javier Milei “ya viene destruyendo esa mesa al no homologar las paritarias”. También señaló que el proyecto busca cristalizar esa imposición por otra vía: cuando revierte la pirámide y le da preponderancia a los acuerdos por empresa en lugar de a los convenios colectivos nacionales por actividad.

A propósito del capítulo sindical, en el peronismo alertan sobre los intentos libertarios de debilitarlos. En el peronismo insisten en que los gremios no se acotan a intervenir en las negociaciones salariales. Sino que ofrecen diferentes prestaciones, vinculadas con la recreación, el turismo, la salud y, sobre todo, capacitación laboral.

Reforma laboral con revancha de clase incluida

El proyecto de Milei, que elimina el pago obligatorio de los aportes solidarios, es, para Olmos, un claro intento de debilitar a los gremios. ¿De qué manera? Al afectar su recaudación, debilita su sistema de prestaciones; al limitar su sistema de prestaciones, con el paso del tiempo, tendrán menos afiliados.

A propósito de los cambios impositivos que se introducen en la reforma laboral, entre ellos, la baja de la alícuota de Ganancias a grandes empresas, junto con la eliminación de impuestos internos sobre bienes suntuarios, naves, aeronaves, entre otros, para Olmos tiene un claro “sello de clase”.

Es que, por un lado, este capítulo apunta a afectar la recaudación de las provincias (Ganancias se coparticipa) y, por otro, fomenta la concentración económica, al beneficiar, impositivamente, a las grandes empresas.

En diálogo con este medio, la diputada que está a cargo de redactar la contrapropuesta agregó que el texto tiene otra “revancha de clase”. Lo dice al referirse al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se alimentaría de parte de los aportes patronales. En palabras de la exministra, por medio de ese fondo se desfinanciarían jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en pos de ese fondo. “¿Por qué socializar el pago de indemnizaciones a despidos sin justa causa?”, se preguntó la diputada.

Por último, Olmos alertó que el proyecto mileísta “institucionaliza la precariedad de los trabajadores de plataformas”. Es que, de alguna manera, el texto, para la diputada, “congela los derechos”.

La contrapropuesta del peronismo

Más allá de las críticas, en el peronismo tienen una serie de propuestas laborales que plasmarán en un proyecto. Todavía, ese texto no está listo, pero algunos de los temas que se están barajando tienen que ver con, por ejemplo, las licencias por maternidad y paternidad. Para el caso de los padres, vale recordar, es de apenas dos días.

“No hay reconocimiento de la responsabilidad compartida”, señaló Olmos. Por eso, uno de los ítems que se incluiría en la contrapropuesta va en este sentido.

Es más, la exministra de Trabajado cuestiona la falta de coherencia en el discurso libertario que, por un lado, habla de la necesidad de poblar la Argentina. Para eso, señala la diputada, LLA va contra el aborto legal, la ESI y los métodos anticonceptivos, en lugar de impulsar licencias y mejores ingresos a los trabajadores. “Hay que facilitar la vida digna”, dice la peronista, al hablar sobre el interés libertario en torno al aumento de la población.

En igual sentido, Recalde, que también trabaja en el tema desde el Senado, pone el foco en que existan políticas de recomposición salarial. Por un lado, el camporista apunta a que los salarios deban ser abonados íntegramente en dinero, y no habilitar que un porcentaje sea en especie, como dice el proyecto de LLA. Asimismo, busca garantizar que haya paritarias libres “sin cepo ni techos”.

Tanto Olmos como Recalde comparten que debe impulsarse una reducción de la jornada laboral. Aunque, según aclaró Olmos, esta debe ser “gradual”. “No se puede pasar de 48 a 40 horas de un día para otro”, ejemplificó la porteña. Asimismo, consideró que esta reducción debería instrumentarse vía convenios colectivos de trabajo, para atender las distintas realidades laborales.

Otro tema que buscarán incluir en la contrapropuesta es fomentar el empleo registrado en las microempresas. Allí, según los datos que arrojó Olmos, el 75% de los trabajadores se encuentran precarizados. "La baja de aportes patronales que propone el Gobierno, ya quedó demostrado, no es eficiente y tiene un impacto fiscal", explicó la exfuncionaria de Alberto Fernández.

Trabajadores de servicios en plataformas digitales

El PJ buscan que se contemplen los trabajos de plataforma, pero su mirada va a contramano de la libertaria. Por caso, apuntarán, en su texto, a que se reconozca que existe una relación laboral. Pero, como son conscientes de que se trata de un trabajo complementario, dependiendo de la carga horaria, se contemplarían diferentes opciones.

La idea, según pudo saber Ámbito, es que la redacción sea compatible con la mirada de la OIT, que este año se expedirá en la materia. Además, en el PJ buscarán que se transparente el algoritmo “para todos los trabajadores”.

Sobre este punto, en el texto que trabaja Recalde, la intención es que las plataformas brinden información “clara y precisa” sobre cómo se asignan los pedidos, cómo se evalúan las tareas, cómo se pagan las comisiones y cómo se aplican las sanciones.

Al mismo tiempo, el camporista impulsa que este tipo de trabajos incluya cobertura ante accidentes y riesgos. Es decir, que se garantice protección frente a accidentes y enfermedades laborales. Además, apunta a que se reconozcan las vacaciones, que este tipo de trabajadores puedan sindicalizarse y tengan libertad horaria. También, promueve que se instalen estaciones sanitarias y de carga de energía.

Al PJ le queda casi un mes para acercar posiciones y avanzar en la redacción de un texto unificado que les permita dar la pelea en el recinto con un tema que, al menos en el pasado, supo ser una de las principales banderas del partido.