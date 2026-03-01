El Gobierno difundió la Memoria detallada del estado de la Nación 2025 + Seguir en









El Gobierno presentó la Memoria detallada del estado de la Nación 2025, un documento que sintetiza las principales políticas implementadas en el último año, expone los resultados de la gestión y traza los desafíos previstos para la etapa que comienza.

El documento, presentado oficialmente este domingo, compila un balance integral de la administración nacional y expone los lineamientos estratégicos que marcaron el rumbo político y económico. La publicación forma parte de las obligaciones institucionales del Poder Ejecutivo y ofrece un panorama pormenorizado de cada área de Gobierno.

En materia económica, la Memoria subraya los avances en el ordenamiento de las cuentas públicas, la reducción del déficit y las políticas orientadas a la estabilización macroeconómica. También detalla los indicadores de inflación, empleo, actividad productiva y comercio exterior, con el objetivo de mostrar la evolución de las principales variables durante el último año.

El informe dedica capítulos específicos a áreas sensibles como desarrollo social, seguridad, salud, educación e infraestructura. Allí se enumeran programas implementados, reformas normativas y metas alcanzadas, junto con los desafíos pendientes que el Ejecutivo reconoce para el corto y mediano plazo.

Asimismo, el texto incluye un apartado sobre política exterior, en el que se describen los acuerdos bilaterales y multilaterales firmados, así como la posición del país frente a los principales escenarios internacionales. El Gobierno destaca la búsqueda de nuevas alianzas estratégicas y la apertura de mercados.

La difusión de la Memoria del Estado 2025 se produce en un contexto político y económico particular, marcado por reformas estructurales y debates legislativos de alto impacto. Con este documento, el Ejecutivo busca consolidar su narrativa de gestión y ofrecer una rendición de cuentas detallada ante el Congreso y la ciudadanía. Memoria del Estado 2025_Version Final Completa (1)