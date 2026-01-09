Intervención de Venezuela: Gustavo Petro recibirá a la presidenta interina Delcy Rodriguez en Colombia + Seguir en









La reunión tendrá el objetivo de evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de EEUU sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en declaraciones con medios españoles que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará Bogotá en las próximas semanas. Este anuncio marcará una nueva fase para las relaciones diplomáticas en la región.

"Rodríguez me ha pedido dos semanas. Necesita ver qué está pasando en su propio país y no equivocarse", dijo Petro en la entrevista difundida este viernes. Además indicó ser amigo de ella. La reunión tendrá el objetivo de evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de EEUU sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

"Está presionada desde afuera y desde adentro. La acusaron de ser la traidora. Ella ve la necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana, pero su tarea central debería ser unir al pueblo de Venezuela. Si el pueblo se divide, habrá colonización. Si se une y busca una salida política al problema evidente que hay, puede avanzar", agregó el presidente colombiano.

gustavo petro (1) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en declaraciones con medios españoles que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará Bogotá en las próximas semanas. Cedoc Las relaciones entre Caracas y Bogotá tuvieron algunos sobresaltos incluso durante el gobierno de Petro, quien no había reconocido la victoria Nicolás Maduro en las últimas elecciones venezolanas. Además, cabe destacar que Colombia se convirtió en uno de los principales destinos de millones de ciudadanos que huyeron por la crisis política, social y económica en la nación petrolera durante los últimos años.

Delcy Rodriguez viajará a Colombia y se reunirá con Petro El Gobierno de Colombia difundió un comunicado en el que la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, extendió una valoración positiva sobre la más reciente conversación entre mandatarios de alto nivel.

La reunión próxima con la presidenta encargada de Venezuela forma parte de un esfuerzo explícito para abordar la situación política del país vecino. Rodríguez Fajardo subrayó: “Con el fin de contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela, el mandatario colombiano se reunirá con la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de una visita oficial en la Casa de Nariño, con el propósito de avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación del vecino país”. Además, hizo referencia a la comunicación bilateral con EEUU: “Valoramos que el presidente Donald Trump, durante la conversación telefónica que duró cincuenta minutos aproximadamente, invitó al presidente Petro a restablecer los canales directos de comunicación entre las dos naciones y realizar una reunión preparatoria entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, para concretar la visita oficial del mandatario colombiano a la Casa Blanca en Washington D. C.”, señaló Rodríguez.

