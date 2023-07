Avanza el proyecto para compatibilizar planes sociales y empleo registrado en el campo

La iniciativa -que fue presentada en conjunto con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y Alfredo González , presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)- busca extender los beneficios del Decreto 514/2021 .

González, presidente de CAME, destacó la colaboración entre el sector público y privado para la elaboración del proyecto. “Tanto el Estado como los empresarios y el sindicato debemos darles la oportunidad de incorporarse al mercado laboral formal a todos aquellos que reciben una asistencia social”, expresó.

El proyecto fue presentado este jueves ante productores de las economías regionales nucleados en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Qué es el programa "Puente al Empleo"

El programa otorga beneficios fiscales para los empleadores que se adecúen al mismo, y establece que los recibirán por el plazo de 12 meses a partir del inicio de la relación laboral.

Por otro lado, el proyecto se presentó como una mejora para el Decreto 514/2021, que fue una solución del Poder Ejecutivo frente a la falta de mano de obra en las producciones rurales, ya que permite conservar la asistencia social estatal junto con un trabajo legalmente registrado.

La senadora del Valle manifestó que “el decreto no fue tan efectivo porque no partió del trabajo conjunto del sector público con el privado”. "No pudimos evitar la desconfianza de los trabajadores, que prefirieron, por miedo, seguir trabajando en negro”, afirmó.

“No creemos que la tecnología vaya a reemplazar al trabajador rural, pero sí se va a necesitar capacitación”, finalizó González.