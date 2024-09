Axel Kicillof: "Estamos frente a la estafa electoral más inmensa que hubo en Argentina"

Bajo el lema “La Provincia se organiza. La patria no se vende”, el gobernador expone ante 5 mil personas en el polideportivo del parque municipal El Diego.

También cuestionó el "ataque" que el Gobierno nacional realiza contra la provincia de Buenos Aires: "Así como ataca a todas las provincias, lo hace con más ferocidad con la provincia de Buenos Aires . Lo hace como revancha porque el pueblo de la provincia no lo acompañó en las elecciones", señaló.

kicillof 1.jpeg Axel Kicillof expone en Mar Chiquita.

''Lo que Milei llama casta es el pueblo''

Kicillof, que se encargó de cerrar el plenario de multisectoriales y militancia, destacó: "Es cierto que Milei resultó ganador en el balotaje de las últimas elecciones, eso nadie lo viene a cuestionar. Tan cierto como que ganó es que estamos viendo y se está sintiendo en la gente que estamos en frente de la mas inmensa estafa electoral que haya habido en la Argentina".

''Lo que Milei llama casta es el pueblo'', aseguró, y agregó: : "Además del ajuste, dejó muy en claro que venía a gobernar con un grupo diferente, novedoso, original, además de esa receta milagrosa de la dolarización que no aplicó". "Su gabinete está compuesto en los cargos principales con los que salieron terceros en la elección. A Bullrich, los Caputo, Sturzenegger, nadie los votó para volver a hacer los desastres que ya hicieron", en referencia que terminaron siendo, ''los mismos de siempre''.

"Donde está la legitimidad de un gobierno que hace algo muy distinto a lo que ofrece y que lo hace con quienes decía que venía a sacarnos de encima... Vinieron con el plan de Martínez de Hoz, con el de Cavallo, con el de Macri, ¿cómo esperan que le vaya a la Argentina?", agregó.

''Como nos opusimos a la Ley Bases y al DNU 70, nos oponemos a las políticas de Milei no solo por una cuestión ideológica, sino principalmente porque dañan y lastiman a la provincia de Buenos Aires. A las políticas que le hacen daño al pueblo hay que oponerse cueste lo que cueste, hay que defender y cuidar a quienes representamos'', indicó.

Y destacó: "La Provincia tuvo que decidir si era la derecha o los derechos y decidió por las escuelas, por la educación pública, por la salud pública, por la infraestructura, por la Cuenta DNI, por los créditos a productores, por los frigoríficos municipales".

Por último, finalizó su discurso diciendo que, '' (a Milei) la dignidad no es una mercancia, los derechos no se compran ni se venden en el mercado. La libertad solo es posible si hay justicia social. ''La Provincia se organiza, porque la patria no se vende'', cerró.