El Movimiento Evita respaldó una postulación presidencial de Axel Kicillof

La organización social difundió un duro diagnóstico sobre la situación económica y sostuvo que “es con Axel” como alternativa política.

El Movimiento Evita se pronunció a favor de una candidatura de Axel Kicillof.

El Movimiento Evita respaldó de manera explícita la candidatura presidencial de Axel Kicillof y lo posicionó como una de las principales referencias del peronismo para enfrentar a La Libertad Avanza en 2027 Bajo el lema “organizar la bronca, construir la esperanza por trabajo, producción, federalismo y soberanía”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El pronunciamiento se inscribe en un proceso de acercamiento entre el espacio político del mandatario bonaerense y la organización que conduce Emilio Pérsico como secretario general, y que tiene entre sus principales referentes a Eduardo Ancona, Alejandro Gramajo, Jonathan Thea y Eduardo Toniolli en la provincia de Buenos Aires.

A través de un comunicado titulado “Es con Axel” , la organización social planteó la necesidad de construir una alternativa política y aseguró que “el mejor compañero para afrontar esa batalla es Axel Kicillof” , a quien destacó por su “capacidad de gestión” y “vocación de mayoría”.

El documento se conoció luego de una serie de publicaciones en redes sociales donde el espacio ya había fijado postura con la consigna “ES CON AXEL” , en medio de la discusión interna del peronismo.

Organizar la Bronca. Construir la Esperanza Por trabajo, producción, federalismo y soberanía. ES CON AXEL 1/6 pic.twitter.com/fHBLtPYmsL

En el texto, el Movimiento Evita trazó un diagnóstico crítico de la situación actual y afirmó que “la Patria está atravesando una situación social y económica” que impide a las mayorías llegar a fin de mes, al tiempo que cuestionó al Gobierno por “manipular los datos con el INDEC”.

La organización sostuvo que “se han perdido más de 300 mil empleos formales” mientras -dijeron- sectores del oficialismo acceden a beneficios como créditos o viajes en aviones privados.

A la vez, también advirtió sobre el impacto en la economía real, con cierres de comercios, caída de la industria y aumento de la precariedad laboral, y sostuvo que los jubilados enfrentan “ingresos por el piso y medicamentos suspendidos”.

El comunicado incluye además referencias a la situación social, con menciones a jóvenes que abandonan la escuela para trabajar en condiciones precarias, jubilados con “ingresos por el piso” y familias que recurren al endeudamiento para sostener el consumo.

El espacio calificó el escenario como “un plan de miseria planificada y saqueo”, que atribuyó a un programa económico vinculado al FMI y ejecutado por el Gobierno nacional.

A partir de ese diagnóstico, el Movimiento Evita llamó a construir un frente político amplio con eje en el trabajo, la producción, el federalismo y la soberanía, y planteó la necesidad de “derrotar a este gobierno y su modelo”.

En ese marco, reivindicó el rol de Kicillof durante la actual gestión nacional, al señalar que “estuvo acompañando cada lucha” de distintos sectores sociales, y destacó su presencia junto a trabajadores, jubilados y estudiantes.

Finalmente, el espacio convocó a “abandonar el internismo berreta” dentro del peronismo y avanzar en una propuesta que amplíe la representación, incluyendo sectores de distintas tradiciones políticas.

Con este posicionamiento, el Movimiento Evita se suma a los actores que comienzan a ordenar respaldos en la oposición y a instalar a Kicillof como una figura central en la disputa por el liderazgo de cara a las próximas elecciones presidenciales.