El Movimiento Evita respaldó de manera explícita la candidatura presidencial de Axel Kicillof y lo posicionó como una de las principales referencias del peronismo para enfrentar a La Libertad Avanza en 2027 Bajo el lema “organizar la bronca, construir la esperanza por trabajo, producción, federalismo y soberanía”.
El Movimiento Evita respaldó una postulación presidencial de Axel Kicillof
La organización social difundió un duro diagnóstico sobre la situación económica y sostuvo que “es con Axel” como alternativa política.
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El pronunciamiento se inscribe en un proceso de acercamiento entre el espacio político del mandatario bonaerense y la organización que conduce Emilio Pérsico como secretario general, y que tiene entre sus principales referentes a Eduardo Ancona, Alejandro Gramajo, Jonathan Thea y Eduardo Toniolli en la provincia de Buenos Aires.
A través de un comunicado titulado “Es con Axel”, la organización social planteó la necesidad de construir una alternativa política y aseguró que “el mejor compañero para afrontar esa batalla es Axel Kicillof”, a quien destacó por su “capacidad de gestión” y “vocación de mayoría”.
Pronunciamiento del Movimiento Evita
El documento se conoció luego de una serie de publicaciones en redes sociales donde el espacio ya había fijado postura con la consigna “ES CON AXEL”, en medio de la discusión interna del peronismo.
En el texto, el Movimiento Evita trazó un diagnóstico crítico de la situación actual y afirmó que “la Patria está atravesando una situación social y económica” que impide a las mayorías llegar a fin de mes, al tiempo que cuestionó al Gobierno por “manipular los datos con el INDEC”.
La organización sostuvo que “se han perdido más de 300 mil empleos formales” mientras -dijeron- sectores del oficialismo acceden a beneficios como créditos o viajes en aviones privados.
A la vez, también advirtió sobre el impacto en la economía real, con cierres de comercios, caída de la industria y aumento de la precariedad laboral, y sostuvo que los jubilados enfrentan “ingresos por el piso y medicamentos suspendidos”.
El comunicado incluye además referencias a la situación social, con menciones a jóvenes que abandonan la escuela para trabajar en condiciones precarias, jubilados con “ingresos por el piso” y familias que recurren al endeudamiento para sostener el consumo.
El espacio calificó el escenario como “un plan de miseria planificada y saqueo”, que atribuyó a un programa económico vinculado al FMI y ejecutado por el Gobierno nacional.
A partir de ese diagnóstico, el Movimiento Evita llamó a construir un frente político amplio con eje en el trabajo, la producción, el federalismo y la soberanía, y planteó la necesidad de “derrotar a este gobierno y su modelo”.
En ese marco, reivindicó el rol de Kicillof durante la actual gestión nacional, al señalar que “estuvo acompañando cada lucha” de distintos sectores sociales, y destacó su presencia junto a trabajadores, jubilados y estudiantes.
Finalmente, el espacio convocó a “abandonar el internismo berreta” dentro del peronismo y avanzar en una propuesta que amplíe la representación, incluyendo sectores de distintas tradiciones políticas.
Con este posicionamiento, el Movimiento Evita se suma a los actores que comienzan a ordenar respaldos en la oposición y a instalar a Kicillof como una figura central en la disputa por el liderazgo de cara a las próximas elecciones presidenciales.
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