Axel Kicillof lanza el Movimiento Derecho al Futuro en CABA y prepara el terreno para 2027

El gobernador pone un pie en el distrito porteño con su propio armado político, con el que aspira a conformar su candidatura presidencial de cara al 2027. Hablará esta tarde en el Teatro Picadero, acompañado de referentes bonaerenses y del ámbito nacional.

Axel Kicillof estrenará este jueves su sello identitario en la Ciudad de Buenos Aires . El Movimiento Derecho al Futuro , usina de acción y pensamiento del gobernador bonaerense, desembarcará en el distrito para marcar el pulso del peronismo en el ámbito porteño. Lo acompañarán referentes de primera línea de la administración bonaerense y de espacios que ya cuentan con anclaje territorial en CABA.

En un acto que se llevará a cabo desde las 18hs en el Teatro Picadero, el mandatario se dará cita para colocar la "piedra fundacional" del movimiento en un territorio que, a todas luces, le es esquivo al Partido Justicialista (PJ). Con luces y sombras, el PRO domina la Capital Federal hace 19 años de forma ininterrumpida, aunque en el último vio tambalear su hegemonía por la irrupción de La Libertad Avanza.

Con la interna del peronismo -al menos por el momento- en el espejo retrovisor, el gobernador encabezará esta tarde el lanzamiento en el territorio porteño del MDF, el espacio político con el que busca ampliar su esfera de influencia política más allá de los límites del ámbito bonaerense y con el que también espera encolumnar detrás de su figura a propios y a díscolos.

Las bases del "Operativo Desembarco" se sembraron en agosto del año pasado durante un encuentro en el club Paraguayo encabezado por dos de las principales figuras del axelismo: el ministro de Desarrollo de PBA y referente de La Patria es el Otro, Andrés Larroque, y el jefe de la cartera de Producción provincial, Augusto Costa, de Kilómetro Cero. En el plenario no dejaron dudas: "El Futuro es con Axel" .

En el acto de esta tarde, Kicillof será el único orador. Se espera que, además de referirse a la discusión nacional, también haga mención a las dificultades que afrontan los porteños en términos de trabajo, salud, educación y vivienda. Lo secundará el ministro Carlos Bianco, su mano derecha, junto con los propios Larroque y Costa, además de referentes de organizaciones gremiales.

El estreno unificará bajo un mismo sello a quienes impulsan en CABA a Kicillof como próximo presidente de la Argentina. Se trata de unas 150 organizaciones, entre las que se encuentran Kilómetro Cero, La Patria es el Otro y Patria y Futuro, el frente popular de Bianco en el que cohabitan gremios y organizaciones sociales.

El arribo, pensado inicialmente para fines del año pasado, se demoró luego del revés legislativo del peronismo a nivel nacional. La derrota afectó el ordenamiento del partido, pero no frenó los planes. Transcurridos algunos meses, en PBA retomaron el plan de ampliación, que tendrá este jueves un hito fundacional en CABA.

Kicillof

La ampliación del peronismo hacia 2027

En el medio de la discusión que genera el desembarco de Kicillof al interior del peronismo, La Cámpora seguirá por fuera del axelismo. El partido que conduce Máximo Kirchner dejó la conducción en el PJ de PBA, pero aún sostiene el mando del justicialismo porteño, donde este año habrá elecciones para definir el futuro de la conducción.

Mariano Recalde, senador y titular del PJ porteño en representación del kirchnerismo, es partidario de promover un corrimiento hacia nuevos sectores, pero dentro del espectro del peronismo. Pero el sector de Juan Manuel Olmos apunta a ampliar hacia fuera, pero con límites, una discusión que aún no fue saldada.

Si bien aún no expresaron definiciones sobre las discusiones internas, el gobernador coincide con la mirada de Olmos. "Debemos ampliar el peronismo y ser un movimiento", dijo en octubre del año pasado a Radio 10 tras la derrota nacional con Milei.

El desembarco del MDF en CABA no es un dato menor dentro del ecosistema político porteño. Es la irrupción de un nuevo jugador de peso en el peronismo vernáculo y en la arena partidaria local que intentará inclinar la balanza en favor de la centro izquierda, a la que desde hace años el territorio le es electoralmente esquivo.

Con la irrupción del Movimiento Derecho al Futuro a nivel nacional, el kicillofismo busca dar muestras de volumen político para asegurarse la lapicera de cara al 2027. Frente a ese escenario, CABA aparece como uno de los territorios más importantes a la hora de planificar una posible victoria nacional. Es, sin duda, uno de los principales bastiones del país.