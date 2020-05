Cuarentena: Provincia reactiva actividad en industrias y comercios, pero no habrá salidas recreativas

"No importa si es muy rígido el aislamiento en el Gran Buenos Aires" porque "hay que permitir actividades siempre y cuando no pongan en riesgo la vida; fuera de eso no aceptaremos ninguna presión que genere falsas expectativas y que no es lo que piensa la mayoría", dijo Kicillof al brindar una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el secretario General, Federico Thea, y el ministro de Salud, Daniel Gollán.