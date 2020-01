Kicillof sobre deuda de Provincia: "Necesitamos el consenso del 75% de los tenedores"

Kicillof explicó que esperan de los acreedores "un accionar de buena fe para que la resolución sea ordenada y por eso hemos recurrido a los mecanismos legales y hemos pedido el aplazamiento del vencimiento de este bono". Además, indicó que se necesita el consenso del 75% de los tenedores.

“Lo que vuelve insostenible la situación financiera de la Provincia es el fuerte endeudamiento del Gobierno anterior. En estos cuatro años de gestión, vencerán 8800 millones de dólares, solo este año serán 3000 millones", describió Kicillof y explicó que durante el Gobierno de Macri hubo vencimientos por tan solo 4400 millones. "Por eso estamos buscando situaciones de consenso y consentimiento”, agregó.

En tanto, hizo referencia a la recientemente aprobada ley impositiva y criticó a la oposición por haber reducido la “capacidad de recaudación”. “Cuando estuvimos discutiendo la ley impositiva nosotros le pedimos al macrismo que no privara a la provincia de recursos porque los necesitábamos”, dijo.

También indicó que "para recuperar la capacidad de pago, hay que volver a crecer". "Esto no es una receta ideológica o política, es claro, porque si la Provincia genera más valor, la capacidad de pago crece. Y nosotros al contrario de la gestión anterior, no queremos tener compromisos que no podamos cumplir", destacó.

Por su parte, el ministro de Economía bonaerense, advirtió: "No nos vamos a quedar de brazos cruzados, tenemos que actuar", evaluó y alertó que "no sólo aumentó la deuda, sino que cambió su posición porque creció en moneda extranjera".

Al confirmar el pedido de "diferir el pago de capital" de un "bono específico" hasta mayo de este año, aseguró que se trata de "una propuesta justa y equitativa dentro de los márgenes que tiene la provincia".

"Lo que hicimos fue formalmente emitir lo que se conoce como una solicitud de consentimiento a los tenedores de un bono específico con vencimiento próximo el 26 de enero", indicó.