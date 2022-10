AySA fue reconocida internacionalmente como "Empresa Inteligente con el Medio Ambiente"

aysa.jpg

Entre las razones para el reconocimiento, se valoró el nivel de adaptación, mitigación y liderazgo de las empresas de agua y saneamiento. En ese marco, la empresa compartió la distinción Aguas de Barcelona, Manila Water y Macao Water.

La presidenta de AySA y ALOAS, Malena Galmarini, destacó: "Este reconocimiento es muy bienvenido ya que nos señala que el camino que adoptamos respecto de la problemática del cambio climático, es el adecuado". "Este año sufrimos la peor bajante del Río Paraná en 77 años y no podríamos haber afrontado este hecho tan dramático sin interrumpir nuestro servicio si no hubiésemos tomado ciertas decisiones a nivel de la operación con antelación", añadió.

Entre las acciones que lleva a cabo AySA, como empresa líder en la gestión ambiental, se destacan diferentes iniciativas que se enmarcan dentro de los tres ejes evaluados por IWA, en los que la estrategia de universalización del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento cloacal para el año 2030 fue una de los mejor calificadas en el plano de la "adaptación".

En cuanto al eje de "acciones de mitigación", la empresa trabaja para reducir sus emisiones de CO2, por ejemplo, en 2020 disminuyeron en un 3,12% respecto al año anterior. En el mismo período, 96.570 MWH procedieron de fuentes de energías renovables. Además, se promueve el uso de materiales sostenibles en sustitución de los materiales tradicionales.

Se cuenta además con un programa de separación y reciclaje de plásticos de uso cotidiano. Y se implementó la utilización de la factura digital. También se llevó a cabo un programa de gestión de aceites vegetal usado de generación doméstica.

Por último, y en lo referente al "liderazgo", AySA promueve la integración nacional y regional del sector de agua y saneamiento a través de su liderazgo en la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS) que agrupa a más de 140 operadores de agua y saneamiento de 20 países de América Latina, en el Consejo Federal de Entidades de Agua y Saneamiento (COFES), AIDIS, la Plataforma WOP - LAC, Watershare y en la participación en otros organismos referentes del sector como Water and Sanitation for All (SWA) y el grupo de expertos de la CEPAL.

AySA se encuentra en pleno proceso de organización del "Primer Encuentro Nacional con el Agua", que se llevará adelante los días 27 y 28 de octubre de este año, y que tendrá como objetivo establecer un espacio para el intercambio de experiencias entre los protagonistas de un sector esencial para el desarrollo nacional y trazar una hoja de ruta que nos permita como nación llegar a consensos básicos que promuevan el acceso al agua y al saneamiento fortaleciendo a los actores del sector.