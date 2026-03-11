La Libertad Avanza afirmó que no aceptará el aumento para senadores

Los sueldos de los legisladores están atados a las paritarias de los trabajadores del Congreso, quiénes acordaron una actualización. Tras conocerse el número, el bloque del oficialismo quiere evitar las repercusiones negativas.

Tras autorizarse un nuevo aumento de sueldos en el Senado con una dieta que superará los $11,6 millones , la jefa del bloque del oficialismo , Patricia Bullrich, compartió un comunicado en rechazo de la medida bajo el lema "La Libertad Avanza no acepta el aumento".

En un posteo a través de su cuenta de X (antes Twitter), Bullrich compartió una foto acompañada de un texto que manifiesta la posición del partido político frente al nuevo incremento salarial para el semestre.

" El pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios. Por eso consideramos que nuestro sueldo no debe ser aumentado ", comienza el comunicado.

"Los Senadores percibimos una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad", afirma el texto. Además, agrega que en un contexto en el que millones de argentinos hacen esfuerzos todos los días, creen que "la política debe acompañar con responsabilidad".

Cabe destacar que los senadores pueden renunciar de manera individual a percibir los aumentos, luego de que el año pasado, la vicepresidenta Victoria Villarruel diera la posibilidad ante la falta de acuerdo para derogar el “enganche".

El nuevo aumento de sueldos en el Senado

El acuerdo alcanzado provoca que los senadores pasarán a cobrar en marzo una dieta que superará los $11,6 millones, luego del acuerdo paritario que cerraron los trabajadores legislativos bajo su representación gremial: Asociación del Personal Legislativo (APL), ATE y UPCN.

Los sindicatos consensuaron con las autoridades del Congreso un aumento salarial progresivo desde diciembre del 2025 hasta mayo del 2026 de 12,5%, distribuido de la siguiente manera: un incremento retroactivo del 2% en diciembre, 2,5% en enero, 2,2% en febrero (6,85% acumulado de aumento), un 2% en marzo, un 1,7% en abril y un 1,5% en mayo.

Hasta noviembre del 2025, se estimaba que los senadores cobraban unos 10,2$ millones en bruto, un salario compuesto por 2.500 módulos sujeto a lo de los trabajadores legislativos más un adicional de 1.000 gastos por representación y otros 500 extras por desarraigo.

A través de un comunicado, los gremios expresaron que este acuerdo “no significa la solución a la realidad que atravesamos como personal legislativo, sino que es un alivio a la misma” y apuntaron a que “este aumento de un 12,5% acumulado no es un cierre de las negociaciones, sino un piso desde donde seguir avanzando”.