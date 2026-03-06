Elecciones Colombia 2026: el país elige un nuevo Congreso

Este domingo 8 de marzo, los ciudadanos elegirán a los integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes, además de definir, a través de consultas interpartidistas, quiénes serán los candidatos que competirán por la Presidencia.

Colombia tendrá las elecciones clave para renovar el Congreso de la República este domingo 8 de marzo . Más de 41 millones de colombianos acudirán a las urnas a elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representante s, además de definir, a través de consultas interpartidistas, quiénes serán los candidatos que competirán por la Presidencia para el periodo 2026-2030 .

Con más de 3.000 aspirantes para 102 curules en el Senado y 182 en la Cámara , se prevé un Congreso fragmentado entre múltiples colectividades. Este escenario obligará al mandatario que asuma en agosto a tejer alianzas sólidas para asegurar su gobernabilidad.

Pese a encabezar la intención de voto, Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella no figurarán en los tarjetones de las consultas . El aliado de Gustavo Petro y el representante de la derecha optaron por asegurar su cupo directo en la elección presidencial del 31 de mayo .

"Es muy probable que tengamos un Congreso altamente fragmentad o y eso quiere decir que el próximo presidente va a tener que negociar", expresó a Reuters Sergio Guzmán , director de la firma consultora de riesgo político Colombia Risk Analysis.

Por su parte, Morgan Stanley proyecta que la división política persistirá en el legislativo colombiano , lo que obligará a buscar consensos. En este contexto, los partidos tradicionales y de centro seguirán siendo piezas clave para garantizar la gobernabilidad mediante la formación de coaliciones en el Congreso.

En estas elecciones, cada ciudadano podrá recibir hasta tres tarjetones: uno para Senado, otro para Cámara de Representantes y uno adicional para las consultas interpartidistas, si decide participar en ellas.

No obstante, Gustavo Petro desconfía del software que se utilizará para el conteo de votos, calificándolo como poco confiable y vulnerable a fraude. Además, planteó dudas sobre la forma ‌en que se diligencian manualmente las actas físicas de las mesas de votación, denominadas E-14.

"La transparencia del proceso electoral colombiano es íntegra, está absolutamente garantizada. Hay absolutas garantías con el software y con los E-14", afirmó Petro en una reciente entrevista con ‌Reuter.

Como medida de seguridad inédita, la Registraduría publicará, por primera vez, todas las actas E-14 para que las fuerzas políticas verifiquen la exactitud del escrutinio. El funcionario negó tajantemente que el sistema de procesamiento de votos pueda ser manipulado, señalando que la garantía del proceso descansa en los 860.000 jurados y los tres millones de testigos distribuidos en las 125.000 mesas de votación.