Se autorizó un nuevo aumento de sueldos en el Senado: pasarán a cobrar más de $11 millones

Los senadores tienen atado su salario a lo de los trabajadores del Congreso, que cerraron una paritaria del 12,5% entre diciembre del 2025 y mayo del 2026.

Los senadores durante la última sesión. Senado

Luego de atravesar un intenso debate de leyes fundamentales en el período de extraordinarias, el cuerpo del Senado de la Nación proyecta una sesión para la próxima semana y ya se garantizó un nuevo incremento salarial para el semestre.

El acuerdo alcanzado provoca que los senadores pasarán a cobrar en marzo una dieta que superará los $11,6 millones, luego del acuerdo paritario que cerraron los trabajadores legislativos bajo su representación gremial: Asociación del Personal Legislativo (APL), ATE y UPCN.

Cuál fue el acuerdo paritario en el Congreso Los sindicatos consensuaron con las autoridades del Congreso un aumento salarial progresivo desde diciembre del 2025 hasta mayo del 2026 de 12,5%, distribuido de la siguiente manera: un incremento retroactivo del 2% en diciembre, 2,5% en enero, 2,2% en febrero (6,85% acumulado de aumento), un 2% en marzo, un 1,7% en abril y un 1,5% en mayo.

Senado oficialismo dialoguistas Los senadores incrementaron sus haberes tras el acuerdo de los trabajadores parlamentarios. Senado Hasta noviembre del 2025, se estimaba que los senadores cobraban unos 10,2$ millones en bruto, un salario compuesto por 2.500 módulos sujeto a lo de los trabajadores legislativos más un adicional de 1.000 gastos por representación y otros 500 extras por desarraigo. A través de un comunicado, los gremios expresaron que este acuerdo “no significa la solución a la realidad que atravesamos como personal legislativo, sino que es un alivio a la misma” y apuntaron a que “este aumento de un 12,5% acumulado no es un cierre de las negociaciones, sino un piso desde donde seguir avanzando”.

Fuentes parlamentarias apuntan a las gestiones de Patricia Bullrich para destrabar un rápido aumento paritario, debido al malestar que percibía por parte del cuerpo de asesores que la acompañó desde el Ministerio de Seguridad -que por ser parte del Ejecutivo recibió un fuerte incremento en enero del 2026- a su despacho en el Senado.

Distinto es el caso en la Cámara de Diputados, donde sus incrementos no están atados al del personal legislativo y los aumentos vienen dándose de forma más paulatina. Cada diputado cobra unos $6 millones brutos -$4,5 millones netos- más un adicional de $600.000 por gastos de representación.

