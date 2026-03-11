Luego de atravesar un intenso debate de leyes fundamentales en el período de extraordinarias, el cuerpo del Senado de la Nación proyecta una sesión para la próxima semana y ya se garantizó un nuevo incremento salarial para el semestre.
Se autorizó un nuevo aumento de sueldos en el Senado: pasarán a cobrar más de $11 millones
Los senadores tienen atado su salario a lo de los trabajadores del Congreso, que cerraron una paritaria del 12,5% entre diciembre del 2025 y mayo del 2026.
-
Congreso: los libertarios aguardan la hoja de ruta de la Casa Rosada para mover la agenda legislativa
-
El Senado anticipa una nueva sesión protocolar, ante la ausencia de proyectos
El acuerdo alcanzado provoca que los senadores pasarán a cobrar en marzo una dieta que superará los $11,6 millones, luego del acuerdo paritario que cerraron los trabajadores legislativos bajo su representación gremial: Asociación del Personal Legislativo (APL), ATE y UPCN.
Cuál fue el acuerdo paritario en el Congreso
Los sindicatos consensuaron con las autoridades del Congreso un aumento salarial progresivo desde diciembre del 2025 hasta mayo del 2026 de 12,5%, distribuido de la siguiente manera: un incremento retroactivo del 2% en diciembre, 2,5% en enero, 2,2% en febrero (6,85% acumulado de aumento), un 2% en marzo, un 1,7% en abril y un 1,5% en mayo.
Hasta noviembre del 2025, se estimaba que los senadores cobraban unos 10,2$ millones en bruto, un salario compuesto por 2.500 módulos sujeto a lo de los trabajadores legislativos más un adicional de 1.000 gastos por representación y otros 500 extras por desarraigo. A través de un comunicado, los gremios expresaron que este acuerdo “no significa la solución a la realidad que atravesamos como personal legislativo, sino que es un alivio a la misma” y apuntaron a que “este aumento de un 12,5% acumulado no es un cierre de las negociaciones, sino un piso desde donde seguir avanzando”.
Fuentes parlamentarias apuntan a las gestiones de Patricia Bullrich para destrabar un rápido aumento paritario, debido al malestar que percibía por parte del cuerpo de asesores que la acompañó desde el Ministerio de Seguridad -que por ser parte del Ejecutivo recibió un fuerte incremento en enero del 2026- a su despacho en el Senado.
Distinto es el caso en la Cámara de Diputados, donde sus incrementos no están atados al del personal legislativo y los aumentos vienen dándose de forma más paulatina. Cada diputado cobra unos $6 millones brutos -$4,5 millones netos- más un adicional de $600.000 por gastos de representación.
- Temas
- Senado
- paritarias
Dejá tu comentario