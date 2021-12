Juntos por el Cambio irá a la Justicia para impugnar la sesión de Bienes Personales

“Hay consenso en el espacio, pero no sabemos si llegamos a presentarlo hoy por un tema operativo. Muchos senadores y sus colaboradores ya se fueron a sus provincias”, explicó Schiavone.

“Esto es político: no podemos quedarnos solo pataleando después de decir que la sesión era inválida. No lograron el quórum y violaron el reglamento”, afirmó y reclamó: “El kirchnerismo estaba ayer sin quórum. El reglamento es muy claro, no se puede violar. Por eso, presentaremos un recurso de amparo”, reclamó en contacto con radio La Once Diez.

En las horas previas, el covid positivo del senador oficialista Guillermo Andrada había complicado el panorama para el Frente de Todos en la Cámara alta debido a que no podía garantizar los 37 presentes necesarios para iniciar el debate.

Como estrategia, Juntos por el Cambio decidió levantarse del recinto pero la riojana Clara Vega, distanciada de cuadro opositor, dio el quórum.

Pese al reclamo enérgico por parte de ese partido para que la sesión se considerara nula por haberse constituido más tarde de lo reglamentario, los legisladores debatieron el proyecto y el oficialismo lo aprobó con 37 votos afirmativos y uno negativo