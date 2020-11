Alberto-Evo, cruce de frontera y lamento boliviano para el FMI

Luego de los discursos breves, Fernández caminó algunos metros junto a Evo Morales, que regresó a su país tras la asunción de Luis Arce como presidente. “Gracias a todos los argentinos que me apoyaron. En poco tiempo demostramos que Bolivia tiene un futuro. Garantizamos la dignidad de un pueblo...”, dijo Morales al iniciar el acto, y agregó: “Nunca dudé que íbamos a volver, pero no tan pronto”. Fernández sostuvo, por su parte, que “en los últimos cuatro años América Latina fue desintegrándose en individualidades”.

“Y, como bien dice Evo, somos parte de una patria grande, que quiere crecer, quiere justicia, quiere desarrollo, y no para algunos sino para todos. No queremos países para algunos, queremos países para todos”, destacó Fernández.

El Presidente consideró a Morales como “el verdadero presidente que representó las entrañas mismas de Bolivia, cuando Bolivia no se permitía esas cosas”. “Hizo un trabajo impresionante. Si hay un lugar en que las estructuras económicas y sociales cambiaron, ese lugar se llama Bolivia, y lo hizo cuidando la igualdad, el desarrollo y la justicia. Esto se puede hacer, Evo lo demostró, pero lo hizo tan bien que algunos se molestaron...”, subrayó. Y le aseguró: “Fue un honor tenerte con nosotros, te vamos a extrañar. Intentaremos mandarte carne para que no nos extrañes tanto”.

“No queremos países para algunos, sino países para todos, en los que todos puedan crecer y desarrollarse. Para lograr ese objetivo hay un instrumento que nunca debemos olvidar y que es el más importante con el que contamos, que se llama democracia, y es el deber de cada uno de nosotros ir en socorro de aquellos pueblos que se ven amenazados o directamente lastimados por levantamientos como el que sufrió Bolivia hace un año atrás”, agregó el Presidente. Morales permaneció casi un año exiliado en Argentina tras renunciar el 10 de noviembre de 2019, motivo por el que debió abandonar el país y dirigirse inicialmente a México, para arribar a la Argentina el 12 de diciembre de ese año, donde permaneció hasta ayer.

El Presidente se rodeó en la gira de una comitiva albertista: albners ministros de Relaciones Exteriores, Felipe Solá; Interior, Eduardo de Pedro; Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; además del senador, Jorge Taiana; y el diputado, Eduardo Valdés. “Alguien me dijo: ¿Evo, nos has abandonado?. Yo le dije: ‘Si me quedaba tenía dos caminos: el cementerio o Estados Unidos”, relató Morales ante la multitud.