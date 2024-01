BRICS: Rusia calificó como "soberana" la decisión de Argentina de no incorporarse al grupo de países

El canciller ruso Serguei Lavrov habló sobre la decisión del Gobierno de no entrar al grupo de países que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Rusia respeta la decisión de Argentina de no integrar el bloque.

"Los argentinos tomaron la decisión y no es una renuncia a unirse, es una explicación sobre porqué no estaban ahora dispuestos. Así lo entendimos nosotros", insistió el funcionario ruso en referencia a las cartas que Milei envió el 29 de diciembre pasado a los líderes del bloque donde especificó que "en esta instancia no se considera oportuna la incorporación de Argentina al BRICS como miembro pleno a partir del 1 e enero de Lavrov.