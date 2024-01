Emiliano Yacobitti cruzó a Javier Milei por compartir insultos contra Martín Lousteau

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), el diputado opositor le habló al mandatario por un polémico retuit:

"En vez de ocuparse de frenar el descalabro económico y la angustia social el Presidente hace suyas las palabras de un extremista insultando al Pte de la UCR . Lo crispa que señale que no hay que cerrar el Congreso, que todo poder concentrado se corrompe y perjudica a los ciudadanos".

El cruce de Yacobitti se desencadenó luego de que Javier Milei avalara un comentario del usuario libertario Nicolás Márquez con insultos hacia el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR). "Mientras genios como @elonmusk saluda vivamente el discurso histórico de @JMilei, actorcitos de reparto, figurones domésticos y cabeceadores de fetos (no es así @GugaLusto?) se disfrazan de inteligentes y atacan a quién es hoy el político más aclamado e influyente del mundo", señaló el seguidor.

tuit nicky marquez.jpg El tuit compartido por Milei en contra de Martín Lousteau.

El cruce surge en medio del debate por la ley ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca impulsar el oficialismo a través del Congreso de la Nación, donde los miembros de la UCR tendrán un rol clave de cara al debate en la Cámara de Diputados.

Martín Lousteau cuestionó a Milei por su discurso en Davos

Los insultos desde el entorno libertario del presidente surgen después de las declaraciones de Lousteau por el discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

En declaraciones con TN, el referente radical no escatimó en sus críticas hacia Milei: “No sé si el Gobierno quiere debatir. Cuando escuché hoy al presidente en el foro de Davos. Les fue a decir que no se dejen condicionar por nadie, le fue a decir al mundo exitoso que hizo todo mal, a los académicos, a las empresas, a los estados, a la política, a los universitarios”.

“Los que me escribieron desde distintas partes del mundo estaban estupefactos. Es llamativo que un presidente vaya al Foro de Davos a decirles a los más poderosos que son un vehículo de la izquierda porque promueven la agenda 2030. Fue a ese foro, y negó la desigualdad de género porque cuando uno es libertario no hay desigualdad de genero, pero en la realidad la hay”, agregó.

Martín Lousteau UCR.jpg Martín Lousteau insultó a Javier Milei por su discurso en Davos.

Qué es el Foro Económico Mundial de Davos y para qué va Javier Milei

El Foro Económico Mundial reúne anualmente, en la ciudad suiza de Davos, a jefes de Estado, líderes políticos, empresas, sociedad civil y medios de comunicación de todo el mundo para trabajar sobre los principales desafíos globales. El presidente Javier Milei participará del encuentro este miércoles y será uno de los focos de atención.

En la edición 2024, los objetivos del Foro Económico Mundial estarán enfocados en lograr la seguridad y la cooperación internacional, crear crecimiento y empleo, debatir sobre la inteligencia artificial, y plantear una estrategia contra la crisis climática.

El presidente Javier Milei viaja a Davos con la Canciller, Diana Mondino, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador designado ante la Casa Blanca, Gerardo Werthein.