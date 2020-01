Hernán Lacunza salió al cruce de Kicillof por la deuda en Provincia

En su descargo en las redes, afirmó que “la deuda actual de la Provincia, unos u$s 11.160 millones (flotante incluida), es algo inferior a la de fines de 2015 (u$s 9.400 millones registrados y unos u$s 1.800 millones “escondidos” en las estadísticas públicas: u$s 900 millones con el Bapro, u$s 600 millones a proveedores, u$s 100 millones a municipios)”

“Aun si no quisiera computarse la ‘deuda oculta’ de 2015 (con el Bapro y otros), entre 2015 y 2019 habría aumentado u$s 1.800 millones, unos u$s 100 por habitante. En igual lapso se hicieron obras por u$s 6.000 millones (unos u$s 350 por bonaerense), el doble que en el mandato de Scioli”, argumentó Lacunza.