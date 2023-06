Bullrich: "Juntos por el Cambio es el instrumento para cambiar la Argentina y Milei va por otro camino"

Por otro lado, Bullrich aseguró que "no hay dudas de que el radicalismo va a ratificar su pertenencia a Juntos por el Cambio". Posteriormente, negó haberle propuesto a Facundo Manes la vicepresidencia en su fórmula: "No le he planteado a absolutamente nadie ser mi compañero de fórmula. Me parece que es un tema que vamos a definir más adelante. Todavía no sabemos quién es la fórmula del oficialismo ni cómo se va a presentar la cancha; yo no voy a presentar mi equipo antes de tiempo".

Finalmente, la precandidata presidencial habló de una de sus principales promesas en el campo financiero: "Si no levantamos el cepo, nos vamos a gastar mucha plata en mantenerlo. 100.000 millones de dólares se fueron con el cepo. ¿Qué va a negociar Massa? Massa va y negocia y trae plata para gastar en mantener el cepo. El cepo es un Pacman que se come todos los dólares, por eso tenemos reservas negativas. Así que nosotros vamos a sacar el cepo inmediatamente. No estamos mintiendo".