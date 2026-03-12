SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
12 de marzo 2026 - 14:32

CABA amplió el recorrido del eBus, los colectivos eléctricos que circulan por microcentro

El ministerio de Infraestructura y Movilidad extendió la traza hasta la Usina del Arte. El nuevo recorrido funcionará de viernes a domingos y feriados.

El eBus es un colectivo elétrico que circula por microcentro.&nbsp;

El eBus es un colectivo elétrico que circula por microcentro. 

La extensión funcionará solamente en días exclusivos. Según informó el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, regirá exclusivamente los viernes, sábados, domingos y feriados. El objetivo es "que vecinos y turistas puedan llegar más fácil a uno de los polos culturales más importantes del sur porteño".

Informate más

"Sumamos 1,82 km por tramo y alcanzamos una vuelta completa de 17 km, conectando Retiro, Plaza San Martín, Parque Lezama y ahora también la Usina del Arte", comunicó el funcionario porteño, quien completó: "El transporte público también tiene que acompañar la vida cultural de la Ciudad".

ebus caba

A partir de este viernes, el bus eléctrico de la Ciudad llega a la Usina del Arte, en La Boca.

El nuevo recorrido del eBus en CABA

Con los cambios, el nuevo recorrido del minibus eléctrico iniciará en La Usina del Arte, pasará por la Av. Martín García, rodeará Parque Lezama hasta la calle Piedras. Luego tomará Av. Brasil sentido al bajo hasta la calle Perú, donde emprenderá recorrido hacia Av. Belgrano. Allí subirá hasta Maipú, bajará por Diagonal Sur hasta Moreno y tocará esquina en Esmeralda. Desde allí se dirigirá hasta Arenales, costeará Plaza San Martín y luego de tomar Av. Antártida Argentina llegará a la Terminal de Cruceros.

El sentido de vuelta comenzará en la Terminal de Cruceros, cabecera del servicio. Luego pasará por las estaciones de trenes del barrio de Retiro frente a la Plaza San Martín. A continuación se dirigirá por la calle Maipú hacia Microcentro, continuará por Chacabuco hasta Av. Brasil, donde girará sentido a La Usina del Arte.

nuevo recorrido ebus
El nuevo recorrido del eBus.

El nuevo recorrido del eBus.

Los minibuses circulan por el Casco Histórico a 20 km, por ser el máximo permitido en esa zona protegida, pero pueden movilizarse a la misma velocidad que los colectivos tradicionales.

En calles comunes de San Telmo y zonas aledañas pueden circular hasta 30 o 40 km/h de acuerdo a las normas vigentes, y en avenidas como Martín García, desde donde inicia el recorrido, el límite es de 50 km/h.

Todas las unidades cuentan con cámaras de seguridad, sensores de conteo de pasajeros y un sistema de códigos QR para conocer cuándo llegará el próximo bus. La terminal de carga, guarda y mantenimiento se encuentra en el cruce de las avenidas Ingeniero Huergo y Brasil, bajo la autopista.

A su vez, el servicio está prestado con conductoras mujeres. Fue adjudicado a la empresa Transportes Atlántida que deberá operarlo durante dos años.

En total, son doce colectivos medianos, de 7 metros de largo y para 30 pasajeros (13 sentados) que tienen una autonomía de 170 kilómetros con carga completa y una velocidad máxima de 60 km por hora. El servicio funciona diariamente entre las 5 de la mañana y la 1 de la mañana.

Con los buses eléctricos, la Ciudad busca iniciar una transición tecnológica cuyo el principal objetivo es reducir las emisiones contaminantes, ya que el transporte es el encargado del 30 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y una de las principales fuentes de ruido en las ciudades.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias