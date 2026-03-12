CABA amplió el recorrido del eBus, los colectivos eléctricos que circulan por microcentro

El ministerio de Infraestructura y Movilidad extendió la traza hasta la Usina del Arte. El nuevo recorrido funcionará de viernes a domingos y feriados.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , a cargo de Jorge Macri, anunció este jueves que ampliará una vez más el recorrido del eBus, los mini buses eléctricos que circulan por el microcentro porteño . Con nuevas estaciones, a partir de este viernes conectará la Usina del Arte, en La Boca, con la Terminal de Retiro y la zona de Cruceros del Puerto de Buenos Aires.

La extensión funcionará solamente en días exclusivos. Según informó el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, regirá exclusivamente los viernes, sábados, domingos y feriados . El objetivo es "que vecinos y turistas puedan llegar más fácil a uno de los polos culturales más importantes del sur porteño".

"Sumamos 1,82 km por tramo y alcanzamos una vuelta completa de 17 km, conectando Retiro, Plaza San Martín, Parque Lezama y ahora también la Usina del Arte", comunicó el funcionario porteño, quien completó: "El transporte público también tiene que acompañar la vida cultural de la Ciudad".

Con los cambios, el nuevo recorrido del minibus eléctrico iniciará en La Usina del Arte, pasará por la Av. Martín García, rodeará Parque Lezama hasta la calle Piedras. Luego tomará Av. Brasil sentido al bajo hasta la calle Perú, donde emprenderá recorrido hacia Av. Belgrano. Allí subirá hasta Maipú, bajará por Diagonal Sur hasta Moreno y tocará esquina en Esmeralda. Desde allí se dirigirá hasta Arenales, costeará Plaza San Martín y luego de tomar Av. Antártida Argentina llegará a la Terminal de Cruceros.

A partir de este viernes, el bus eléctrico de la Ciudad llega a la Usina del Arte, en La Boca.

El sentido de vuelta comenzará en la Terminal de Cruceros, cabecera del servicio. Luego pasará por las estaciones de trenes del barrio de Retiro frente a la Plaza San Martín. A continuación se dirigirá por la calle Maipú hacia Microcentro, continuará por Chacabuco hasta Av. Brasil, donde girará sentido a La Usina del Arte.

nuevo recorrido ebus El nuevo recorrido del eBus.

Los minibuses circulan por el Casco Histórico a 20 km, por ser el máximo permitido en esa zona protegida, pero pueden movilizarse a la misma velocidad que los colectivos tradicionales.

En calles comunes de San Telmo y zonas aledañas pueden circular hasta 30 o 40 km/h de acuerdo a las normas vigentes, y en avenidas como Martín García, desde donde inicia el recorrido, el límite es de 50 km/h.

Todas las unidades cuentan con cámaras de seguridad, sensores de conteo de pasajeros y un sistema de códigos QR para conocer cuándo llegará el próximo bus. La terminal de carga, guarda y mantenimiento se encuentra en el cruce de las avenidas Ingeniero Huergo y Brasil, bajo la autopista.

A su vez, el servicio está prestado con conductoras mujeres. Fue adjudicado a la empresa Transportes Atlántida que deberá operarlo durante dos años.

En total, son doce colectivos medianos, de 7 metros de largo y para 30 pasajeros (13 sentados) que tienen una autonomía de 170 kilómetros con carga completa y una velocidad máxima de 60 km por hora. El servicio funciona diariamente entre las 5 de la mañana y la 1 de la mañana.

Con los buses eléctricos, la Ciudad busca iniciar una transición tecnológica cuyo el principal objetivo es reducir las emisiones contaminantes, ya que el transporte es el encargado del 30 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y una de las principales fuentes de ruido en las ciudades.