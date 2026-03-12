Los asentamientos de CABA suman casi 4,9 millones de m2 construidos y alcanzan tres pisos promedio por vivienda

Un informe midió con imágenes satelitales la superficie edificada en los principales barrios populares de Buenos Aires y detectó fuerte densidad habitacional.

Vista de la Villa 31 junto a la Autopista Arturo Illia, en el área de Retiro. El informe detectó un crecimiento edilicio con construcciones que en promedio alcanzan tres pisos

La edificación en asentamientos y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un volumen cercano a 4,9 millones de m2 construidos , según un informe elaborado por la Fundación Tejido Urbano. El trabajo analizó los 12 asentamientos de mayor tamaño de la capital y estimó tanto la superficie ocupada por edificaciones como las condiciones materiales de las viviendas.

El estudio se basó en procesamiento de imágenes satelitales y datos censales del Instituto Nacional de Estadística y Censos correspondientes a 2022. En conjunto, estos barrios concentran más del 97% de la población que vive en villas o barrios populares dentro de la Ciudad.

Según la investigación, los principales barrios populares ocupan una superficie de 3,8 km2 , equivalente al 1,9% del territorio porteño . Dentro de esa área se concentra una parte relevante de la población urbana. En 2022 estos barrios reunían 5,3% de los habitantes de Buenos Aires , luego de un crecimiento demográfico de 12,9% entre 2010 y 2022 .

“La estimación muestra que en los principales barrios populares de la Ciudad hay casi 4,9 millones de m2 edificados , lo que equivale aproximadamente al 2% de toda la superficie construida de Buenos Aires ”, dijo Julián Insua , investigador de la Fundación Tejido Urbano.

El informe identificó una fuerte concentración territorial de la superficie edificada. Tres barrios reúnen cerca de la mitad de los metros construidos.

En primer lugar aparece Villa 21-24 junto con Zavaleta, con casi un millón de m2 edificados. Luego se ubican Villa 31 con 793.134 m2 y Villa 20 con 725.979 m2.

Fundación-Zavaleta Fuente: Fundación Tejido Urbano

A continuación aparecen otros asentamientos de gran tamaño como el barrio Ricciardelli, conocido como Villa 1-11-14, con más de 623.000 m2 construidos, y Villa 15 con 526.736 m2.

El análisis también mostró la relación entre población y superficie construida. En promedio, el conjunto de estos barrios presenta una densidad de un habitante cada 26 m2 edificados.

Los valores varían entre zonas. En el barrio Ramón Carrillo la relación alcanza 46 m2 por habitante, mientras que en sectores como Inta desciende a 19 m2 por habitante, uno de los registros más bajos del relevamiento.

Construcciones que crecen en altura

La comparación entre superficie edificada y cantidad de hogares arroja otro indicador relevante. El promedio general alcanza 78 m2 por hogar dentro de estos barrios.

Las diferencias entre sectores resultan amplias. En el barrio Ramón Carrillo el promedio asciende a 152 m2 por vivienda, mientras que en otras zonas como Inta se ubica cerca de 60 m2 por hogar.

Fundacion 3 Fuente: Fundación Tejido Urbano

El informe también muestra un proceso de crecimiento urbano marcado por la construcción en altura. El promedio general de los barrios analizados alcanza 3,04 pisos por edificación.

Insua dijo: “Este dato refleja un proceso de densificación característico de estos barrios, donde el crecimiento suele producirse hacia arriba cuando el espacio disponible en superficie resulta limitado”.

En algunos casos el promedio de altura aumenta por la presencia de complejos de vivienda pública desarrollados dentro de procesos de urbanización, como ocurre en sectores del Playón de Chacarita o en el barrio Rodrigo Bueno.

En otros asentamientos predomina la autoconstrucción progresiva, con ampliaciones que se realizan con el paso del tiempo y explican gran parte del crecimiento vertical de las villas históricas de la Ciudad.

Materiales, servicios y condiciones habitacionales

El informe también analizó la calidad material de las viviendas a partir de datos censales. Según el relevamiento, 86,4% de las viviendas están construidas con materiales considerados adecuados, mientras que 13,6% presenta condiciones precarias.

En el caso de los pisos, 80,7% utiliza materiales adecuados, mientras que 19,3% presenta soluciones de menor calidad como tierra o ladrillo suelto.

Fundacion 4 Fuente: Fundación Tejido Urbano

La situación cambia al analizar los techos. Apenas 49,9% de las viviendas cuenta con techos considerados adecuados, mientras que la otra mitad presenta estructuras sin cielorraso o con materiales menos resistentes.

Esta modalidad constructiva también puede incidir en la altura de los ambientes y facilitar la construcción de nuevos niveles dentro de una misma vivienda, aunque también genera riesgos vinculados con instalaciones eléctricas o condiciones estructurales.

En materia de infraestructura urbana, el acceso a servicios básicos muestra niveles relativamente altos en comparación con otras ciudades del país. Según el informe, 88,5% de las viviendas tiene acceso a agua potable de red, aunque en algunos casos se trata de conexiones compartidas o comunitarias.

El acceso a redes cloacales alcanza 76,7% de los hogares. Si bien estas cifras se ubican por debajo de los promedios del resto de la Ciudad, superan los niveles registrados en varias áreas urbanas del interior del país.

Hacinamiento y tamaño de los hogares

Otro indicador analizado es el nivel de hacinamiento. El 5,5% de los hogares registra hacinamiento crítico, definido como más de tres personas por cuarto. En tanto, 23,2% presenta hacinamiento moderado, con entre dos y tres personas por habitación.

Fundacion 5 Fuente: Fundación Tejido Urbano

En el conjunto de la Ciudad estos valores resultan menores. Allí el hacinamiento crítico alcanza cerca de 1% de los hogares, mientras que el moderado se ubica alrededor de 8%.

El tamaño promedio de los hogares en villas y barrios populares también muestra una tendencia descendente. Actualmente alcanza 2,99 personas por hogar, un valor mayor que el promedio del resto de la Ciudad, cercano a 2,2 personas.

El volumen edilicio que aparece en estos barrios muestra que se trata de un sector urbano muy consolidado dentro de la Ciudad”, cerró Insua. Según señaló, los datos también reflejan un proceso sostenido de densificación en áreas con fuerte presión habitacional.