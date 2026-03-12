Jorge Macri ordenó cambios en un área clave para ordenar la limpieza de CABA + Seguir en









El jefe de Gobierno traspasó las competencias de la secretaría de Higiene desde el Ministerio de Espacio Público a la jefatura de Gabinete.

En el marco de las mejoras que busca implementar Jorge Macri en el ecosistema de limpieza de CABA, el jefe de Gobierno porteño anunció este jueves cambios en el organigrama de la Ciudad. La Secretaría de Higiene, actualmente ubicada dentro del Ministerio de Espacio Público, pasará a la órbita de la jefatura de Gabinete.

La cartera que conduce Ignacio Miguel Baistrocchi, hasta ahora a cargo de la gestión de higiene del distrito porteño, dejará de administrar el presupuesto y el control vinculado a la limpieza. Según informaron desde CABA, Macri "decidió que la Secretaría de Higiene pase a depender de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Gabriel Sánchez Zinny".

"El objetivo es abordar específicamente la mejora de los sistemas de limpieza en la Ciudad", señalaron en un comunicado oficial, en el que remarcaron que la higiene "es un tema que el Jefe de Gobierno definió como prioritario en su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura".

En ese contexto, la decisión apunta a "darle más peso operativo" al área colocándola "directamente bajo la Jefatura de Gabinete".

Contenedor de basura.jpg Tras los anuncios, la Secretaría de Higiene queda bajo la órbita de la jefatura de Gabinete. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Quién será el nuevo responsable de Higiene en CABA "El nuevo responsable del área será Matías Lanusse", confirmaron en el mensaje difundido este mediodía. El funcionario se desempeñaba como Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control y es un dirigente histórico de la gestión del PRO en la Ciudad. El presupuesto del área para 2026 ronda los $764 mil millones.

Durante su discurso ante la Legislatura, Macri había anticipado que este año avanzarían con el plan de limpieza. En ese marco, anunció se está reforzando la presencia en calle con más de 700 intervenciones mensuales en zonas críticas y se comenzó a implementar el programa “Limpieza Plus”, un equipo conformado por 64 móviles, exclusivamente dedicados a operativos intensivos de limpieza profunda. Además, confirmó el recambio de la flota de camiones, de 7.450 contenedores tradicionales por antivandálicos y la incorporación de 498 cámaras con Inteligencia Artificial en los camiones recolectores que sirven para verificar el servicio y detectan basura alrededor del contenedor. “Esta ciudad va a estar más limpia, sé que todos los porteños la queremos más limpia. No me voy a hacer el distraído, mejoramos, pero la Ciudad no está como quisiéramos. Estamos incluyendo nuevas tecnologías para que el servicio estamos pagando esté mejor”, afirmó y sentenció: “Toda la ciudad debería ser barrida una vez por día”. image Matías Lanusse será el nuevo responsable del área de Higiene.