Cambiemos, aturdido y fracturado

Aunque parezca que transcurrieron varias semanas, apenas pasaron 8 días desde los inesperados resultados de la primera vuelta electoral, que ahora encumbraron al candidato oficialista, Sergio Massa, al primer puesto dejando afuera a la controvertida Patricia Bullrich, del PRO, que había sido ungida como candidata presidencial al frente de Cambiemos. “Ahora todo está en donde debió haber comenzado…, pero de repente se rompió todo, y hubo que barajar y dar de nuevo….”, reconoció un militante de Cambiemos, todavía aturdido por la conmoción del domingo anterior, y ahora teniendo que aceptar a la cabeza a un Javier Milei hasta ayer casi un enemigo; a un Mauricio Macri tan encumbrado como combatido y criticado; y a la mitad del radicalismo en la vereda de enfrente, aunque hasta ahora lo hayan disfrazo de “abstención”, una palabra que los militantes detestan. “Se puede entender que los gobernadores (radicales) no se quieran jugar porque tienen que seguir gestionando y dependen del Gobierno central, pero los dirigentes no tienen cómo explicarlo”, criticaban en una de las principales “parroquias” del conurbano aludiendo a la sospecha sobre el voto implícito en las abstenciones que, para muchos, parece recaer cada vez más en el candidato oficialista, Sergio Massa. “Si Balbín, Frondizi, o Jaroslavsky despertaran, se volverían a morir de ver a un radical votando por su archirrival”, dicen en las “bases” aludiendo al voto implícito a Massa. Mientras, en una nueva partición, iban quedando más dirigentes por el camino, como Elisa Carrió, que cuando todo decante, si no sigue la diáspora, puede quedar al lado de Horacio Rodríguez Larreta (PRO); de Gerardo Morales (UCR), o de Martín Lousteau (UCR), en una especie de Cambiemos devaluado; mientras que Milei (LLA)-Macri (PRO), y algunas ramas del radicalismo vergonzante, siguen para la 2ª vuelta en esta novísima alineación, en la que prima la incomodidad. Es que no pocos están mirando la actitud de los votantes, y a nadie escapa que de no darse los resultados que muchos dirigentes pretenden, los que quedarán expuestos y “sin tropa” serán los por ahora dirigentes. Una nueva realidad que pocos se animan a definir todavía.