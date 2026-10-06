Cambio en el Enacom: el Gobierno aceptó la renuncia de Juan Martín Ozores y nombró a Andrés Michelazzo como interventor

El funcionario saliente encabezaba el organismo desde enero de 2024, cuando la gestión de Javier Milei dispuso su intervención. Su reemplazante es un ingeniero especializado en telecomunicaciones que trabajó 16 años en Telecom.

El Gobierno oficializó la salida de Juan Martín Ozores al frente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y designó en su lugar al ingeniero Andrés Michelazzo , mediante un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial.

"Acéptase, a partir del 5 de octubre de 2026, la renuncia presentada por el licenciado Juan Martín Ozores al cargo de Interventor del Enacom, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros ", establece el Decreto 1149/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Ozores llegó al organismo en enero de 2024, pocas semanas después de que Milei asumiera la Presidencia. En aquella oportunidad también fueron designados como interventores adjuntos la abogada Patricia Zulema Roldan, con 30 años de trayectoria en organismos estatales, y Alejandro Pereyra, que había sido director del Enacom durante el gobierno de Mauricio Macri.

Al momento de su nombramiento, el Ejecutivo explicó que la intervención respondía a una etapa "transitoria pero necesaria" con el objetivo de "reordenar" el ente. Desde la Casa Rosada lo presentaron como "un licenciado en Administración de Empresas y ejecutivo con más de 25 años de experiencia en telecomunicaciones y tecnología, tanto en el país como a nivel internacional".

En su origen, la intervención iba a durar 180 días -o incluso menos si se alcanzaban los objetivos-, pero una vez vencido ese plazo el Gobierno resolvió prorrogarla. Entre las tareas previstas figuraba un relevamiento profundo y exhaustivo de las normas sobre comunicaciones emitidas en los cuatro años anteriores y de la propia estructura operativa de la entidad.

"El funcionamiento del Enacom hoy es un obstáculo para que los argentinos tengamos más conectividad y mejor acceso a servicios básicos como Internet en todo el país. Tenemos servicios de comunicación y conectividad insuficientes, para una población de más de 47 millones de habitantes distribuidos en una amplia geografía, la octava más extensa del mundo", había argumentado el Gobierno.

El 4 de julio de 2025, la administración libertaria volvió a extender la intervención y mantuvo a Ozores en el cargo, con rango y jerarquía de secretario. El objetivo era completar la revisión de procedimientos, la actualización de las normas regulatorias, la optimización del uso del espectro radioeléctrico y la redefinición de la estructura orgánico-funcional. A comienzos de este año, la intervención fue prorrogada nuevamente.

Quién es Andrés Michelazzo

Según su perfil de LinkedIn, Michelazzo es un ingeniero especializado en gestión de las telecomunicaciones con 30 años de experiencia. Cursó Ingeniería Electrónica en la Universidad Católica de Córdoba entre 1990 y 1996, Ingeniería con especialización en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Córdoba entre 1997 y 1998, y una especialización en Gestión de las Telecomunicaciones en el ITBA entre 2004 y 2005.

En el plano profesional, trabajó durante 16 años en Telecom, donde fue gerente de cuentas Wholesale, analista de sistemas y responsable de la gestión de los activos de telecomunicaciones de la compañía en el exterior. También se desempeñó como asesor de la División de Soluciones Digitales del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) y asesor técnico de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, entre otros cargos.

El balance de Juan Martín Ozores

En su mensaje, Ozores agradeció a los distintos actores con los que trabajó durante estos años, entre ellos empresas, prestadores, cooperativas, cámaras, inversores, profesionales y trabajadores del sector. “El diálogo, aun desde diferentes perspectivas, fue fundamental para avanzar”, sostuvo.

El funcionario también reivindicó la importancia de la conectividad para distintos ámbitos de la vida económica y social. En ese sentido, afirmó que se trata de una herramienta que excede la infraestructura y que resulta relevante para el desarrollo productivo, la educación, el trabajo y las oportunidades. “Me llevo el orgullo de haber sido parte de una etapa de transformación”, expresó Ozores.

En el cierre de su mensaje, agradeció a quienes formaron parte de su gestión y a quienes trabajan diariamente para ampliar la conectividad en el país. “Ha sido un honor”, concluyó.