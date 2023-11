Caminata de la Cultura por la Avenida Corrientes en apoyo a Massa

Y agrega: "Construiremos la Argentina que soñamos en base a los logros colectivos, jamás con destrucción y autoritarismo. Nuestra esperanza es que la democracia política sea, también, una democracia económica. Que los derechos sociales fundamentales tengan la misma vigencia que el derecho al voto. NECESITAMOS MÁS DEMOCRACIA, NO MENOS DEMOCRACIA. Allí donde los poderes están demasiado concentrados, allí, aún, la democracia no llegó plenamente. Necesitamos expandirla. Construir una democracia vibrante. Expulsar a la violencia política de la vida social es de lo mejor de estos 40 años. Con inmensas luchas populares, dejamos atrás a la Argentina de la impunidad. Esa es la base de la convivencia. Cuando algo no funciona bien, la solución no es su destrucción, es la reparación. Cuando hay líderes que celebran la explosión de una bomba o la política como motosierra, nosotras/os nos unimos más que nunca para defender la vida y la democracia, la paz y la convivencia plural. La ultraderecha repite hoy una frase de Margaret Thatcher: ‘La economía es el método, el objetivo es cambiar el alma’. Pretenden cambiar las formas de pensar, de sentir, de celebrar, de amar al/la otro/a de las/os argentinas/os. Pretenden cambiar el significado de la convivencia, de la paz, de los derechos. Vienen a derrumbar las bases de nuestra democracia. Desde el teatro, la literatura, la música, las producciones audiovisuales, la danza, el circo, el ensayo, los títeres y la poesía, intentamos construir la Argentina que soñamos en base a los logros colectivos que nos garanticen un sistema democrático vibrante, expansivo, no sólo político, sino, también, económico, donde los derechos sociales fundamentales tengan plena vigencia. En apoyo a la candidatura presidencial de Sergio Massa hacemos la Caminata de la Cultura”.