Javier Milei nombró a Adolfo Cambiaso embajador extraordinario para promover el deporte argentino en el mundo + Agregar ámbito en









El presidente le entregó al jugador de polo un decreto que le otorga, con carácter ad honorem, el rango protocolar más alto para difundir los valores y los logros deportivos del país en el exterior.

Javier Milei nombró a Adolfo Cambiaso embajador extraordinario para promover el deporte argentino en el mundo.

El presidente Javier Milei encabezó un acto este martes en el Palacio Libertad en reconocimiento al jugador argentino de polo Adolfo Cambiaso, donde le entregó el decreto que lo designa Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ad honorem, con el cometido especial de promover el deporte argentino en el ámbito internacional.

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El Decreto 1116/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei junto al canciller Pablo Quirno, destaca la trayectoria deportiva de Cambiaso, considerado uno de los principales referentes del polo a nivel mundial, y establece que su proyección internacional puede contribuir a difundir los valores del deporte argentino y a fortalecer la presencia del país en el exterior, en particular a través de esa disciplina.

Asimismo, establece que, mientras dure el cometido, Cambiaso tendrá, con carácter ad honorem, la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, al solo efecto del rango protocolar.

El presidente le entregó al jugador de polo un decreto que le otorga, con carácter ad honorem, el rango protocolar más alto para difundir los valores y los logros deportivos del país en el exterior. Cómo fue el acto conmemorativo en el Palacio Libertad Durante el acto, del que también participó el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, la legisladora porteña Pilar Ramírez entregó a Cambiaso la “Declaración de Ciudadano Ilustre” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese marco, Milei sostuvo que “el polo es un deporte de reyes, pero casualmente lo dominamos quienes nunca tuvimos reyes” y remarcó que los cinco títulos mundiales obtenidos por el país lo ubican “indiscutiblemente en el primer lugar en el ranking mundial”. Milei agregó que “Cambiaso logró sobresalir incluso en un país de fenómenos, y por eso su mérito es doble”.

El Presidente también subrayó la faceta empresarial del polista: “No le alcanzó con convertirse en el mejor jugador de polo de la historia, también se transformó en un empresario innovador, pionero en el desarrollo de la genética equina y criador de los caballos de polo más valiosos y competitivos del mundo”. A su vez, calificó la designación como “un honor” y precisó que la tarea consiste en “promover el polo y todo el deporte argentino, a fin de fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la Argentina”. Cerró su discurso, de menos de dos minutos, con una frase dirigida al deportista: “Gracias por todo lo que hacés por el país, Adolfo. Gracias, Centauro”.

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