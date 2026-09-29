Radios públicas de CABA: se conocieron las ofertas de los privados mientras avanza reclamo judicial de los empleados

El gobierno porteño abrió los sobres de las empresas oferentes. Dos productoras audiovisuales y un periodista pujan por gerenciar la Once Diez y la 2x4. En paralelo, la Cámara de Apelaciones debe resolver si da lugar a un planteo de los trabajadores, que a principio de mes recibieron un dictamen favorable de la fiscalía.

El gobierno de Jorge Macri continúa adelante con la cesión de los medios públicos a privados. Luego de aprobar el gerenciamiento del Canal de la Ciudad , esta semana se abrieron los sobres de la licitación pública para habilitar el gerenciamiento por cinco años de las dos radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires . Los trabajadores continúan el reclamo por vía judicial para frenar el proceso. A principio de mes, recibieron dictamen favorable de parte del fiscal de cámara.

El proceso comprende a las dos emisoras oficiales del Estado porteño: la Once Diez (AM1110) y La 2x4 (FM 92.7). En ese marco, se presentaron tres empresas para hacerse con las dos señales, según informó el Gobierno porteño. Se trata de Green Umbrella Producciones , Rodolfo Héctor Herrera y Kligger SRL.

La FM, cuyo orientación es la difusión de tango y música popular, fue la que mayor interés generó por parte de los privados. Las dos primeras firmas presentaron ofertas idénticas en cuanto a montos. Propusieron un canon mensual de $2.500.000 para administrar la emisora durante un período de 60 meses. Kligger, en cambio, ofertó $1.530.000.

Para la Once Diez, Green Umbrella Producciones SA también propuso un canon mensual de $2.500.000, superior a $1.600.000 de Rodolfo Herrera y al $1.530.000 de Kligger, quien no se movió del valor base que estableció el Gobierno porteño. Tras conocerse las propuestas, esta última habría declinado sus intenciones de hacerse con el gerenciamiento de las emisoras, según revelaron fuentes con conocimiento del proceso licitatorio.

Fundada en 2018 por los hermanos Rodrigo y Guido Morán, Green Umbrella es una productora audiovisual sin recorrido en el mundo radiofónico, en el cual busca hacer pie a través de la licitación de las frecuencias del Gobierno porteño. Se enfoca principalmente en eventos en vivo, la promoción de música joven y en el management de artistas como Yami Safdie.

Kligger también proviene del mundo audiovisual. Fue fundada por Matías y Bernardo Szulanski y se especializa en la producción de largometrajes y cortos, con principal foco en cine independiente, y en el desarrollo de formatos y contenido televisivo. En tanto que Rodolfo Herrera es un reconocido periodista y productor, con vínculos en el mundo del tango.

De acuerdo a la información divulgada por el Gobierno porteño, la productora de los hermanos Morán y el periodista Rodolfo Herrera están en carrera para quedarse con el gerenciamiento de las dos emisoras. La Dirección de Concesiones de CABA se encargará ahora de revisar las propuestas, comparar los planes de inversión y la sustentabilidad financiera de los oferentes, entre otros puntos, para definir quién será el ganador de la compulsa.

Las condiciones

El plazo de gerenciamiento previsto en el pliego es por cinco años. Como contraprestación, la empresa ganadora deberá abonar el canon mensual -cuyo monto base se había establecido en $1.530.000- para administrar, gestionar, operar y realizar el mantenimiento integral de cada frecuencia. De esta manera, podrá hacerse cargo del desarrollo y gestión de la programación "en coproducción con el Gobierno de la Ciudad".

Entre los requisitos, CABA estableció que la compañía deberá garantizar la continuidad de la programación de forma "regular y eficiente". Para ello, se hará cargo de "todas las tareas, actividades y gestiones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento". Y podrá hacer uso de bienes, instalaciones y equipamiento del GCBA, con el único requisito de hacerse cargo de su cuidado y mantenimiento.

En cuanto a la programación, el gerenciador de la AM 1110 deberá emitir la programación durante 24 horas todos los días. La señal deberá transmitirse no solo en cada rincón de la Ciudad sino también en todo el país. La oferta educativa, cultural y turística del Gobierno porteño deberá estar garantizada dentro del contenido.

Por el lado de la FM 92.7, también deberá emitirse sin interrupciones, aunque el alcance estará circunscripto a la Ciudad. La programación deberá estar destinada "íntegramente" a la emisión de tango y música popular argentina, aunque también deberá reflejar las nuevas expresiones y tendencias artísticas.

Fiscal pidió revocar decisión de la jueza que denegó la cautelar a los empleados

La licitación mantiene en vilo a los trabajadores de ambas radios. El pliego no hace alusión a quienes actualmente realizan tareas tanto en la Once Diez como en la 2x4. Por el contrario, plantea que el oferente "deberá contar con personal competente, en cantidad suficiente y con la capacitación técnica necesaria para la ejecución de la concesión" y que "será responsable de contratar personal y profesionales adecuados para las tareas a desarrollar".

Esto había sido advertido por los empleados desde marzo pasado, cuando se conocieron los planes del gobierno de Jorge Macri para ceder a privados tanto las radios -cuya primera licitación fue declarada desierta en mayo- como el Canal de la Ciudad, el cual fue adjudicado a la empresa Cale Group del empresario Augusto Marini, dueño de los streaming Carajo y Blender. La incertidumbre empujó a los empleados a pedir el traspaso a otras áreas del Gobierno ante el riesgo de perder su fuente de ingresos.

En paralelo, avanza en la Justicia una presentación impulsada por los propios trabajadores para frenar la concesión. Argumentan no solo el riesgo laboral, sino también la inconstitucionalidad del proceso ya que, según afirman, va en contra de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que declara como indelegables las frecuencias.

El ENACOM, principal contralor de los servicios de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico del país, se pronunció en contra de la cesión de las frecuencias en un documento presentado en la causa y enviado también al jefe de Gobierno, Jorge Macri, en el que señalan que tanto la AM como la FM integran el espacio de radiofrecuencias que administra el Estadio nacional, que fueron otorgadas a CABA y que no pueden ser delegadas a terceros.

En el pliego, el Gobierno porteño argumentó que el gerenciamiento por parte de privados no implicará "la cesión, transferencia ni delegación de la titularidad de las licencias del servicio de comunicación". Ambas frecuencias continuarán "en titularidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

A principio de mes, en el marco de la causa en la que la jueza Macarena Marra denegó dictar una cautelar, el fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Rodrigo Cuesta, se pronunció en favor de los trabajadores al señalar que "la decisión adoptada por el tribunal de la anterior instancia debe ser revocada".

La magistrada había desestimado la existencia de un "caso" o una "controversia" y cuestionó la capacidad de los trabajadores para presentarse ante la Justicia para pedir la suspensión de la licitación. Tras hacer un repaso de los argumentos de los empleados, Cuesta afirmó que "no surge de modo manifiesto la falta de configuración de un “caso” o “controversia”, como tampoco que los accionantes carezcan de la condición de afectados" ya que "se verían afectados con las concesiones cuestionadas".

Así las cosas, con el dictamen del fiscal, se espera que los jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones emitan una resolución que dirima la discusión sobre la validez del proceso que lleva adelante la administración porteña.