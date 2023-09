Carla Vizzotti cerró el XXVI Congreso Argentino de Salud

Su afirmación se apoyó en que el IPC de agosto fue del 12,4% , mientras que el costo de salud en este período fue del 15,3% . “La cuota de la medicina privada dentro del índice de precios al consumidor tiene un peso de 2,21% dentro del 100% del índice”, continuó. “Si la medicina privada durante agosto no hubiera aumentado nada, el IPC del 12,4% hubiera sido de 12,2%. Esto demuestra claramente que no es verdad que la cuota de la salud privada impacta enormemente en el costo de vida ”, expresó.

En ese sentido, Magonza hizo referencia al desfasaje entre la progresión de los aumentos en la economía real y la recomposición que obtuvo el sector, y a la manera en que el sector funciona en ese contexto: “El sistema ajusta endeudándose: con el fisco, con obras sociales, con proveedores y prestadores, disminuye la inversión y la retribución para los equipos de salud, depende de subsidios y deteriora los servicios”, finalizó.

La ministra de Salud participó de la jornada de cierre del congreso organizado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas. Allí, también habló sobre el objetivo de integrar el sistema de salud privado con el Estado, que tiene como objetivo hacerlo más eficiente.

“La pandemia demostró que aportando todos para el objetivo general se pudo hacer”, explicó, y agregó que el problema del financiamiento dificulta generar un plan de prestaciones para que sea compatible con el avance producido por las tecnologías de alto precio.

Por su parte Héctor Daer, Secretario General de la Confederación General del Trabajo, hizo referencia a los problemas que tienen las obras sociales para financiarse y hacer frente a los medicamentos de alto precio: “En las mesas de discusión del salario, el problema mayor a resolver es el financiamiento del sector", afirmó.

"Nuestro sistema tiene una proyección que no es sustentable. Lo que tenemos que buscar es cómo se financia la mejora exponencial de la tecnología médica que está viniendo y que está por venir”, dijo, y aseguró que “los medicamentos de alto precio se llevan entre el 26% y el 32% de los financiadores, y eso no se sostiene”.

Daer también se pronunció acerca del tema de discapacidad y nuevas tecnologías: “Como gremio y como CGT insistimos en dos temas de los que el Estado se tiene que hacer cargo: el primero, la discapacidad. La SSS tuvo en junio un gasto total de $30 mil millones, de los cuales casi 29 fueron a discapacidad. El otro tema es la tecnología, porque si no aparece el financiamiento no hay sistema que lo sostenga: no habrá salarios para pagarle a los trabajadores y no habrá tecnología, porque cada vez nos achicamos más”.

A su vez, el Dr. Adolfo Rubinstein, ex secretario de salud y Director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud, en relación a los principales problemas que enfrenta el sistema de salud en Argentina sostuvo: “El deterioro macro afecta terriblemente al sector: afecta en principio a las personas, y después a sector de los financiadores”.

Además hizo referencia a los medicamentos de alto precio: “Hay que comenzar a definir cuál va a ser la estrategia de regulación de precios entre economía, comercio y salud, que en la Argentina no existe. Todos los países desarrollados lo hacen”, afirmó.

En último lugar, y desde la óptica de los funcionarios en gestión, la Dra. Alexia Navarro, Viceministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, propuso “seguir garantizando el acceso a la salud, y sobre todo trabajar en el plan quinquenal, para poder fortalecer los circuitos e integrar a los efectores y los recursos para lograr un uso racional de los sistemas privado y público. Hay que romper las barreras de segmentación y trabajar en leyes que regulen la actividad”.