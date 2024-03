Casa Rosada calificó de "inexacta" la visión del FMI sobre el ajuste

El FMI le pidió al Gobierno que "el peso del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras".

La postura del Gobierno se dio a conocer luego de que el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Rodrigo Valdes, le pidiera al Gobierno que " el peso del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras". Sus declaraciones ocurrieron en el IEFA Latam Forum , en el hotel Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires .

Consultado al respecto de esos dichos, Adorni consideró: "Eso es inexacto . De hecho lo he aclarado en un sin fin de oportunidades y vamos a repetirlo una vez más. Los sectores más cuidados y protegidos son efectivamente los más pobres, los más vulnerables" .

El FMI remarcó "el progreso impresionante" de las cuentas argentinas

En su participación en el IEFA Latam Forum, Rodrigo Valdes destacó "el progreso impresionante que se está logrando estabilizar la macroeconomía". "Se logró superávit fiscal en enero y en febrero por primera vez en más de una década. Las reservas internacionales están en reconstrucción y la inflación cae más rápido de lo esperado", analizó.

Sin embargo, el funcionario del FMI insistió en que "es importante mantener los esfuerzos para apoyar a los sectores más vulnerables de la población" en ese camino.

ROM_2085 (1).JPG Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.

Además,remarcó el compromiso del organismo con las autoridades nacionales: "Nos enfocamos en diseñar políticas para restaurar la estabilidad macroeconómica en Argentina". Asimismo, resaltó la importancia de crear una economía más abierta "que mire al mercado".

Por último, el responsable del Hemisferio Occidental del FMI estimó que “en Latinoamérica, tras un período de crisis, el crecimiento se está normalizando y hay señales de una incipiente recuperación económica” y consideró que “hay políticas monetarias que se desarrollan con estabilidad y que aseguran el crecimiento”.

Emergencia alimentaria: las acciones del Gobierno en sus primeros meses

En la Argentina, el Gobierno nacional cuenta con nueve programas con presupuesto asignado -aunque atrasado, porque forma parte del presupuesto 2023- cuya centralidad son políticas alimentarias. En el mes de enero, sólo se ejecutó la partida de uno de ellos: el de la Tarjeta Alimentar, que con un desembolso de $132.347 millones tuvo un aumento del 306% interanual, superior a la inflación. No hay novedades sobre los otros ocho programas, entre los que se encuentra el de Complemento Alimentario, Comedores Comunitarios y Merenderos, Plan Nacional Contra el Hambre, Comedores Escolares, Acciones Focalizadas en Personas Celíacas.

“Desde que asumió la nueva gestión, no han enviado nada”, subrayó para Ámbito Norma Morales, dirigente nacional de Barrios de Pie, que administra 3.000 espacios de cuidados comunitarios en todo el país y escogieron las rondas de ollas vacías frente a residencias de funcionarios (como el Hotel Libertador, la Quinta de Olivos, el country donde vive Luis Caputo) como forma de manifestación. "Empezamos a tocar fondo en diciembre, porque el gobierno anterior no fue regular con la entrega de mercadería", sostiene y añade: “Vemos con mucha preocupación que no haya ninguna política pública que sea para contener o para abrazar al sector nuestro, sino todo lo contrario".

En ese marco Pablo de la Torre, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, anunció en sus redes sociales el Programa de Asistencia Directa a Comedores con el fin de “asegurar que la ayuda llegue a quienes la necesitan” brindando “dinero de manera directa y efectiva a la gente y a los comedores, eliminando los intermediarios”.

“Es todo mentira", respondió para este medio Claudia Albornoz, cocinera comunitaria y referenta nacional de La Garganta Poderosa, quien considera que "hay una sospecha de que nos quedamos con plata pero lo que hacía el Ministerio de Desarrollo Social el año pasado era darnos mercadería de lo que denominamos secos (fideos, arroz, legumbres) para que cocinemos junto a otras gestiones que nosotros hacíamos para conseguir más alimentos". "La realidad no es culpa nuestra: nosotras no decidimos las medidas económicas y no tenemos injerencia sobre esas decisiones que sí toma el gobierno de Milei", recuerda.