Javier Milei se reunió con su Gabinete en Casa Rosada

La motosierra llegó al deporte: despidos en el CeNARD con presencia policial

La ola de despidos en el Estado llegó al deporte: el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) sufrió en las últimas horas un despido del 30% de su planta, que comprende a 400 trabajadores, como parte del "plan de adecuación" que lleva adelante la cartera.

Este lunes, 30 empleados habrían sido notificados de su despido. Según explicó la Subsecretaría de Deportes en diálogo con el medio deportivo Doble Amarilla se trataba de contratos temporales.

"Son los contratos que se renuevan o no, año a año. Estos son los que no se renovaron en Enero” y agregaron: "El 31/03 vencen contratos, algunos de los cuales decidimos no renovar porque no concurren al organismo, no cumplían horarios, dejaron de funcionar los programas o las Direcciones", explicaron a semanas de la llegada del nuevo funcionario a cargo de la cartera, Julio Garro.

