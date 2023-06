Caso Cecilia: Jorge Capitanich negó contactos con Emerenciano Sena durante la investigación

"Siempre vamos a estar del lado de la víctima, esa es la función que le corresponde al Estado", afirmó Capitanich, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, el gabinete e intendentes de distintas localidades.

En ese sentido, añadió: "Quiero que la justicia investigue libremente, que se haga lo que tenga que hacer y que los o las responsables paguen con todo el peso de la ley. Este es un hecho que verdaderamente conmueve".

"La madre de Cecilia tiene todo mi apoyo para que efectivamente el hecho se esclarezca, quiero decirle que estoy dispuesto a recibirla en el momento en que quiera, pero no he querido establecer esto en el marco de una politización, quiero decirle que me consterna su dolor", manifestó el gobernador en otro tramo de la conferencia.

También se refirió a una versión sobre una supuesta conversación telefónica que habría mantenido con Emerenciano Sena luego de la desaparición de la joven de 28 años y aseguró que no tuvo "comunicación con posterioridad" al hecho.

"Falso de falsedad absoluta, por favor dejen de mentir, tengo familia y me afecta sensiblemente el corazón", expresó Capitanich y luego agregó: "No se pueden inventar cosas, no se pueden seguir inventando falsas noticias, no se puede agredir como se agredió".

Asimismo, aseveró: "Pretender vincular al gobernador de la provincia con un hecho de estas características es verdaderamente un ataque siniestro que nunca he podido observar en la historia argentina".

Además, el exjefe de gabinete del gobierno de Cristina Fernández negó la supuesta transferencia de 140 millones de pesos a la fundación de la familia Sena al decir que fue "todo inventado".

"Ninguna de estas transferencias ocurrieron, a excepción de un caso concreto que es la transferencia con Convenio de Salud para el tema pago de honorarios a profesionales, de 825.000 pesos. Pero todo esto que se dijo de 140 millones de pesos, es todo inventado. Porque todas estas transferencias que se publicaron, en realidad no responden a ese tipo de cuestiones", aseguró.

Capitanich agregó que "todo el tiempo han intentado plantear feudalismo, corrupción y asociación ilegal por movimientos sociales: falso, desmentida absoluta de este tipo de cuestiones".

Respecto del campo de 28 hectáreas de Emerenciano Sena, Capitanich aseguró que fue otorgado en 2006 por el entonces gobernador radical Roy Nikisch y actual candidato a intendente de Resistencia.

"No quiero decir que esto es un delito, quiero decir que en todo caso la vinculación es con Nikisch, con otros gobiernos porque viven en esta ciudad y en esta provincia", indicó.

También negó que la obra del asfalto en el barrio Emerenciano que fue peritada por Gendarmería con un georradar haya sido realizada de madrugada.

"Hasta acá llegó un límite de tamaño nivel de agresión desde el punto de vista de la comunicación", dijo.

Además, el gobernador sostuvo que "intentaron decir que había impunidad y que no se había hecho nada hasta que los medios de Buenos Aires llegaron".

"Le quiero decir al pueblo del Chaco y al pueblo argentino que siete detenidos fueron inmediatamente abordados en el debido proceso, probablemente con la prisión preventiva e irán a juicio por jurados. ¿Qué mayor control social que ese? Ninguno. Falso el tema de la impunidad", explicó.

También destacó que "a pesar de la campaña sistemática" han ganado las últimas elecciones de "una manera clara y contundente".